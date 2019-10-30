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Футбол в Нидерландах

СМИ: Дик Адвокат будет назначен и. о. главного тренера ФК "Фейенорд"

Последним местом работы бывшего главного тренера сборной России по футболу был голландский "Утрехт", который он возглавлял с 2018 по 2019 год

ТАСС, 30 октября. Бывший наставник сборной России по футболу Дик Адвокат будет назначен исполняющим обязанности главного тренера голландского "Фейенорда". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Ad.

По информации издания, 72-летний Адвокат сменит Япа Стама, который подал в отставку после неудачного начала сезона.

Последним местом работы Адвоката был голландский "Утрехт", который он возглавлял с 2018 по 2019 год. В разные годы он руководил сборными Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии, Сербии, голландскими "Харлемом", "Дордрехтом", ПСВ, АЗ и "Спартой", шотландским "Рейнджерс", немецкой "Боруссией" из Мёнхенгладбаха, английским "Сандерлендом", турецким "Фенербахче".

В 2006-2009 годах Адвокат возглавлял санкт-петербургский "Зенит", с которым стал чемпионом России, обладателем Суперкубка России, Кубка и Суперкубка УЕФА. В 2010-2012 годах Адвокат был главным тренером сборной России, с национальной командой он пробился на чемпионат Европы 2012 года, где сборная заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

"Фейенорд" идет на 12-м месте в чемпионате Нидерландов, не сумев одержать победы в последних трех матчах. Всего на счету команды после 11 матчей 14 очков.

Теги
Футбол в Нидерландах
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