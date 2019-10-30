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Футбол в России

КДК отменил красную карточку футболиста "Краснодара" Берга в матче с "Оренбургом"

Решение было принято на основании заключения экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза
Маркус Берг Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Маркус Берг
© Андрей Шрамко/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отменить красную карточку нападающего "Краснодара" Маркуса Берга, которую он получил в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Краснодар" сыграл с "Оренбургом" вничью (1:1). На 80-й минуте главный арбитр встречи Алексей Матюнин показал Бергу прямую красную карточку за фол на Даниэле Мишкиче. В понедельник стало известно, что "Краснодар" оспорит данное решение в КДК.

"От "Краснодара" поступило заявление об отмене красной карточки футболисту Бергу, согласно регламенту, КДК отправил видео и заявления в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Сегодня мы получили заключение, которое гласит, что судья ошибочно удалил Берга. КДК принял решение отменить ошибочную красную карточку футболиста "Краснодара" Маркуса Берга на основании заключения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Таким образом, он сможет сыграть в матче следующего тура", - сказал Григорьянц.

Берг выступает за "Краснодар" с лета 2019 года. В составе российской команды нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил четыре мяча и получил две желтых карточки. "Краснодар" в следующем туре примет "Ростов" 3 ноября.

Теги
Российский футбол
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