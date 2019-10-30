КДК РФС оштрафовал "Локомотив" на 130 тыс. рублей по итогам матча со "Спартаком"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Локомотив" на 130 тыс. рублей по итогам матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Спартак" в гостях разгромил "Локомотив" со счетом 3:0.

"За скандирование оскорбительных выражений "Локомотив" оштрафован на 50 тыс. рублей, за использование пиротехники - на 80 тыс. рублей, - сказал Григорьянц. - "Спартак" также оштрафован по итогам этого матча. За оскорбительные скандирования клуб получил штраф размером 80 тыс. рублей, а за использование пиротехники красно-белые оштрафованы на 20 тыс. рублей".

КДК оштрафовал исполняющего обязанности главного тренера московского "Динамо" Кирилла Новикова на 20 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны в матче с ЦСКА (1:0). "За такое же нарушение личные штрафы по 10 тыс. рублей получили переводчики обеих команд. Также за скандирование болельщиками обоих клубов оскорбительных выражений "Динамо" оштрафован на 70 тыс. рублей, а ЦСКА - на 60 тыс. рублей", - добавил глава комитета.

Грозненский "Ахмат" обязуется выплатить штраф в 40 тыс. рублей за использование системы оповещения на стадионе для поддержки команды в домашнем матче против тульского "Арсенала" (1:1).

Казанский "Рубин" и екатеринбургский "Урал" получили штрафы по итогам личной встречи (0:0). "Болельщики обоих клубов скандировали оскорбления в адрес пермского "Амкара" (клуба, который прекратил существование в июле 2018 года - прим. ТАСС). За это "Урал" оштрафован на 10 тыс. рублей, а "Рубин" - на 20 тыс. рублей. Также болельщики казанского клуба зажгли две петарды, за это "Рубин" получает штраф размером 20 тыс. рублей", - заключил Григорьянц.