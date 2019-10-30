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КХЛ

"Спартак" не испытывает неудобств в связи с переносом двух матчей КХЛ в Мытищи

Красно-белые проведут матчи 20 и 21 ноября на "Арене-Мытищи" из-за того, что на "ЦСКА-Арене" 23 ноября состоится концерт группы "Ленинград" и Noize MC
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" не испытывает неудобств из-за переноса двух матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на арену в Мытищах. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор клуба Андрей Веревко.

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В середине августа стало известно, что хоккеисты "Спартака" проведут матчи регулярного чемпионата КХЛ с ярославским "Локомотивом" (20 ноября) и минским "Динамо" (21 ноября) на "Арене-Мытищи". Это связано с тем, что 23 ноября на "ЦСКА-Арене", где "Спартак" проводит домашние встречи, пройдет совместный концерт группы "Ленинград" и Noize MC. В пресс-службе арены сообщили ТАСС, что договорились с клубом о переносе еще перед стартом сезона, так как концерт был запланирован раньше, чем утвердили календарь КХЛ.

"Абсолютно нет [неудобств], потому что "Арена-Мытищи" - обученное предприятие, которое проводило чемпионат мира, с ними легко работать, - сказал Веревко. - Ну и плюс в городе очень много поклонников "Спартака", там есть аудитория, ребята принимают эту историю с открытым сердцем, очень рады. И для региона это очень хорошо".

"С учетом того, что мы играем на одной арене с ЦСКА, КХЛ было чрезвычайно сложно все эти мероприятия уместить, - добавил генеральный директор "Спартака". - Поэтому нам пришлось искать варианты проведения двух домашних матчей на других площадках, конечно, мы изучали рейтинги арен, смотрели все московские дворцы и только после этого перешли на областные. В эти дни все площадки региона были заняты, свободной оставалась только арена в Мытищах. Конечно, для нас главное - обеспечить комфорт болельщикам "Спартака", но в данные конкретные дни у нас не было иной возможности сыграть с "Динамо" и "Локомотивом", кроме как на "Арене-Мытищи".

Также Веревко отметил, что у "Спартака" нет трудностей с продажей билетов на данные матчи. "С продажами билетов проблем не испытываем. Конечно, вместимость там поменьше, но, как и в прошлом году, надеемся собрать в Мытищах большую аудиторию", - сказал он.

После 24 игр регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" идет на пятом месте в Западной конференции, набрав 28 очков.

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