"Спартак" одержал пятую победу подряд, обыграв "Йокерит" в матче КХЛ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома победил "Йокерит" из Хельсинки со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 8123 зрителей.

Анттила забросил шайбу при игре в формате "3 на 5" и стал восьмым игроком в истории КХЛ, кому удалось сделать это. Финский хоккеист стал автором единственного гола в матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею 2019 года, в котором российская сборная уступила финнам (0:1). Нападающий был назван самым ценным игроком турнира. В текущем сезоне Анттила забросил вторую шайбу в 21 матче в КХЛ.

В составе российской команды отличились Михаил Котляревский (9-я минута), Александр Хохлачев (9), Патрик Херсли (27) и Мартиньш Карсумс (60). У "Йокерита" шайбы забросили Ахти Оксанен (17) и Марко Анттила (20). Символическое вбрасывание перед началом встречи провел вратарь футбольного "Спартака" Александр Максименко.

"Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, набрав 28 очков в 24 матчах. Команда одержала пятую победу подряд. "Йокерит" располагается на седьмом месте в Западной конференции, имея в активе 25 очков в 21 матче. "Спартак" одержал над "Йокеритом" вторую победу в сезоне, 22 октября москвичи на выезде оказались сильнее со счетом 3:2, одну из шайб также забросил Анттила. В следующем матче "Спартак" примет череповецкую "Северсталь" в четверг, в тот же день "Йокерит" дома сыграет с "Локомотивом".

Ранее во вторник "Сибирь" на своем льду переиграла екатеринбургский "Автомобилист" (3:0), "Сибирь" одержала пятую победу подряд, "Автомобилист" потерпел седьмое поражение подряд. Магнитогорский "Металлург" на выезде оказался сильнее "Барыса" из Нур-Султана (2:1), казахстанский клуб потерпел третье поражение кряду. Нижегородское "Торпедо" дома победило ярославский "Локомотив" (2:1), в составе "Локомотива" первый матч провел 40-летний защитник Андрей Марков, который заключил контракт с клубом в понедельник. "Сочи" на своем льду победил уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:1.