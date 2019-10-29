"Спартак" одержал пятую победу подряд, обыграв "Йокерит" в матче КХЛ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома победил "Йокерит" из Хельсинки со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 8123 зрителей.
В составе российской команды отличились Михаил Котляревский (9-я минута), Александр Хохлачев (9), Патрик Херсли (27) и Мартиньш Карсумс (60). У "Йокерита" шайбы забросили Ахти Оксанен (17) и Марко Анттила (20). Символическое вбрасывание перед началом встречи провел вратарь футбольного "Спартака" Александр Максименко.
Анттила забросил шайбу при игре в формате "3 на 5" и стал восьмым игроком в истории КХЛ, кому удалось сделать это. Финский хоккеист стал автором единственного гола в матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею 2019 года, в котором российская сборная уступила финнам (0:1). Нападающий был назван самым ценным игроком турнира. В текущем сезоне Анттила забросил вторую шайбу в 21 матче в КХЛ.
He can score however he wants. Even 3x5.— KHL (@khl_eng) October 29, 2019
Cuz he's Mörkö! pic.twitter.com/NBVpJFflEP
"Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, набрав 28 очков в 24 матчах. Команда одержала пятую победу подряд. "Йокерит" располагается на седьмом месте в Западной конференции, имея в активе 25 очков в 21 матче. "Спартак" одержал над "Йокеритом" вторую победу в сезоне, 22 октября москвичи на выезде оказались сильнее со счетом 3:2, одну из шайб также забросил Анттила. В следующем матче "Спартак" примет череповецкую "Северсталь" в четверг, в тот же день "Йокерит" дома сыграет с "Локомотивом".
Ранее во вторник "Сибирь" на своем льду переиграла екатеринбургский "Автомобилист" (3:0), "Сибирь" одержала пятую победу подряд, "Автомобилист" потерпел седьмое поражение подряд. Магнитогорский "Металлург" на выезде оказался сильнее "Барыса" из Нур-Султана (2:1), казахстанский клуб потерпел третье поражение кряду. Нижегородское "Торпедо" дома победило ярославский "Локомотив" (2:1), в составе "Локомотива" первый матч провел 40-летний защитник Андрей Марков, который заключил контракт с клубом в понедельник. "Сочи" на своем льду победил уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:1.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|22
|15
|1
|2
|0
|1
|3
|74-30
|37
|2
|Динамо Мск
|23
|12
|1
|0
|2
|1
|7
|60-50
|29
|3
|Витязь
|22
|10
|1
|3
|1
|2
|5
|53-41
|31
|4
|СКА
|24
|9
|2
|1
|2
|2
|8
|56-50
|28
|5
|Спартак
|24
|9
|1
|2
|1
|3
|8
|61-61
|28
|6
|Торпедо
|24
|8
|4
|1
|1
|0
|10
|64-62
|27
|7
|Йокерит
|21
|7
|3
|1
|0
|3
|7
|58-57
|25
|8
|Локомотив
|22
|7
|2
|1
|0
|0
|12
|52-59
|20
|9
|Северсталь
|23
|4
|1
|3
|1
|3
|11
|48-62
|20
|10
|Сочи
|23
|6
|1
|0
|1
|4
|11
|46-60
|19
|11
|Динамо Мн
|21
|4
|2
|0
|3
|2
|10
|50-63
|17
|12
|Динамо Р
|22
|5
|3
|0
|0
|0
|14
|37-73
|16
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|22
|16
|1
|0
|1
|0
|4
|73-40
|35
|2
|Авангард
|23
|11
|1
|1
|2
|2
|6
|57-47
|30
|3
|Сибирь
|21
|12
|1
|0
|2
|2
|4
|48-37
|30
|4
|Барыс
|22
|11
|1
|1
|0
|3
|6
|46-38
|29
|5
|Салават Юлаев
|23
|10
|2
|1
|3
|0
|7
|51-47
|29
|6
|Металлург Мг
|24
|8
|1
|1
|3
|2
|9
|53-56
|25
|7
|Адмирал
|22
|7
|3
|2
|1
|0
|9
|47-51
|25
|8
|Нефтехимик
|24
|7
|2
|2
|1
|2
|10
|51-55
|25
|9
|Куньлунь
|22
|7
|1
|2
|0
|2
|10
|49-55
|22
|10
|Автомобилист
|22
|6
|3
|1
|0
|2
|10
|48-58
|22
|11
|Амур
|23
|8
|0
|1
|0
|3
|11
|36-46
|21
|12
|Трактор
|25
|7
|2
|0
|1
|1
|14
|39-59
|20