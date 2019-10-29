Московское "Динамо" победило в четвертом матче КХЛ подряд, обыграв дома "Авангард"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 1:0 победило омский "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Столичный клуб продлил победную серию в КХЛ до четырех матчей, "Авангард" не может выиграть на протяжении трех встреч. Для главного тренера "Динамо" Владимира Крикунова эта победа стала 300-й в КХЛ.

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"Динамо" занимает вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции, набрав 29 очков в 23 матчах. Омский клуб имеет в активе 30 очков в 23 играх и находится на втором месте на Востоке.

В следующем матче "Динамо" примет 31 октября уфимский "Салават Юлаев", "Авангард" сыграет в пятницу дома с хабаровским "Амуром".

Рижское "Динамо" дома уступило пекинскому клубу "Куньлунь" (1:3), рижский клуб проиграл домашний поединок китайской команде в четвертый раз подряд (рижане ни разу выигрывали у китайского клуба дома). Пекинский клуб одержал четвертую победу подряд в КХЛ.