Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Московское "Динамо" победило в четвертом матче КХЛ подряд, обыграв дома "Авангард"

Единственную шайбу забросил Вадим Шипачев
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 1:0 победило омский "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Единственную шайбу забросил Вадим Шипачев (40-я минута).

Столичный клуб продлил победную серию в КХЛ до четырех матчей, "Авангард" не может выиграть на протяжении трех встреч. Для главного тренера "Динамо" Владимира Крикунова эта победа стала 300-й в КХЛ.

На эту тему
"Спартак" одержал пятую победу подряд, обыграв "Йокерит" в матче КХЛ

"Динамо" занимает вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции, набрав 29 очков в 23 матчах. Омский клуб имеет в активе 30 очков в 23 играх и находится на втором месте на Востоке.

В следующем матче "Динамо" примет 31 октября уфимский "Салават Юлаев", "Авангард" сыграет в пятницу дома с хабаровским "Амуром".

Рижское "Динамо" дома уступило пекинскому клубу "Куньлунь" (1:3), рижский клуб проиграл домашний поединок китайской команде в четвертый раз подряд (рижане ни разу выигрывали у китайского клуба дома). Пекинский клуб одержал четвертую победу подряд в КХЛ.

Реклама на ТАСС
Еврокубки
Швед: хорошая игра в защите в четвертой четверти помогла "Химкам" победить "Панатинаикос"
Подмосковный клуб победил в матче Евролиги со счетом 103:86
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС