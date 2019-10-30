Бывший футболист ЦСКА Хонда будет тренироваться с "Витессом", который возглавляет Слуцкий

"Завтра я начинаю тренироваться с "Витессом", благодарю команду, - написал 33-летний Хонда. - Испытываю те же эмоции, что и 12 лет назад".

ТАСС, 30 октября. Японский полузащитник Кейсуке Хонда, выступавший за российский ЦСКА, будет тренироваться вместе с голландским футбольным клубом "Витесс", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Об этом футболист сообщил в Twitter.

Хонда подписал контракт с голландским "ВВВ-Венло" 16 января 2008 года, эта команда стала первой зарубежной, в которой выступал японец. В ЦСКА Хонда перешел в январе 2010 года, в январе 2014 года футболист покинул московский клуб и подписал соглашение с итальянским "Миланом". Позднее Хонда также выступал в составе мексиканской "Пачуки" и австралийского клуба "Мельбурн Виктори" (одновременно с выступлением за австралийскую команду Хонда работал главным тренером сборной Камбоджи). С июля 2019 года игрок пребывает в статусе свободного агента.

В ЦСКА Хонда работал вместе со Слуцким, в составе армейцев он стал чемпионом России (2013), двукратным обладателем Кубка России (2011, 2013), обладателем Суперкубка России (2013). Вместе с "Миланом" игрок стал победителем Суперкубка Италии (2016). В составе сборной Японии Хонда провел 98 матчей (восьмой показатель в истории сборной), в которых отличился 37 раз (четвертый показатель в истории национальной команды) и стал победителем Кубка Азии (2011).

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в январе в тренерский штаб специалиста вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие. До этого Слуцкий работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия", возглавлял сборную России на чемпионате Европы 2016 года. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, Слуцкий трижды признавался лучшим тренером года по версии Российского футбольного союза (РФС).

В чемпионате Нидерландов "Витесс" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 23 очка после 11 матчей. В 12-м туре "Витесс" на выезде сыграет с "Эмменом" 3 ноября.