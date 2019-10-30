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Летние неолимпийские виды спорта

Российские шахматисты победили украинцев и возглавили турнирную таблицу на командном ЧЕ

Победу в матче принес выигрыш Дмитрия Андрейкина

ТАСС, 30 октября. Мужская сборная России со счетом 2,5:1,5 победила команду Украины в матче шестого тура командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит в грузинском Батуми.

Дмитрий Андрейкин белыми фигурами обыграл Василия Иванчука. Партии Кирилл Алексеенко (черные) - Юрий Кузубов, Максим Матлаков (белые) - Андрей Волокитин, Даниил Дубов (черные) - Александр Моисеенко завершились вничью.

В турнирной таблице россияне лидируют с 11 очками, одержав пять побед и завершив один матч вничью. Второе место занимает команда Германии (10 очков), по 9 очков набрали сборные Украины, Армении и Англии. В седьмом туре россияне сыграют с немцами, матч пройдет в четверг.

Женская сборная России сыграла вничью с командой Азербайджана (2:2), все партии завершились вничью. Александра Горячкина черными играла против Гюнай Мамедзаде, Екатерина Лагно белыми - против Ульвии Фаталиевой, Ольга Гиря черными - против Гюльнар Мамедовой, Валентина Гунина белыми - против Туркан Мамедъяровой.

Россиянки сохранили лидерство после шести туров, имея в активе пять побед и одну ничью (11 очков). На втором месте идет сборная Грузии (10 очков), на третьем - команда Азербайджана (9 очков). В седьмом туре россиянки встретятся с польскими шахматистками.

Суммарный призовой фонд турнира для сборных составляет €36 тыс. Турнир проходит в один этап по швейцарской системе, контроль времени - 90 минут на 40 ходов плюс 30 минут на оставшуюся игру с добавлением 30 секунд на ход. Суммарно будет проведено девять туров, последний из которых пройдет 2 ноября.

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Летние неолимпийские виды спорта
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