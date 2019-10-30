СКА в 13-й раз подряд победил в гостях "Витязь" в матчах КХЛ

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 30 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА в серии буллитов победил подольский "Витязь" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Победный буллит забросил Владимир Ткачев. В составе "Витязя" отличились Святослав Гребенщиков (2-я минута) и Миро Аалтонен (26), у СКА шайбы забросили Антон Бурдасов (18) и Евгений Кетов (51).
"Витязь" не может дома победить СКА на протяжении 13 матчей подряд, в последний раз подмосковный клуб оказывался сильнее 15 января 2009 года (5:4). Соперники встретились во второй раз в этом сезоне, в первом матче "Витязь" на выезде обыграл СКА со счетом 4:2. "Витязь" проиграл пятый матч кряду.
СКА располагается на втором месте в Западной конференции, имея в активе 30 очков после 25 матчей. "Витязь" занимает третье место в Западной конференции, имея в активе 32 очка после 23 матчей. В следующем туре СКА примет ярославский "Локомотив" в субботу, в тот же день "Витязь" дома сыграет с череповецкой "Северсталью".
Ранее в среду челябинский "Трактор" на своем льду переиграл минское "Динамо" (4:1), дублем отметился Энвер Лисин, который забросил первые шайбы в составе челябинского клуба в своем 500-м матче в КХЛ. Все четыре шайбы "Трактора" забросили игроки второго звена, Александр Авцин набрал три очка (одна шайба + две результативные передачи), в составе "Трактора" дебютный матч после возвращения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел Виталий Кравцов, не отметившись результативными действиями. Минское "Динамо" потерпело девятое поражение подряд, последнюю победу в лиге "Динамо" одержало дома над "Трактором" (5:3).
Нижнекамский "Нефтехимик" дома победил "Амур" (4:3 Б) и одержал седьмую победу подряд, улучшив клубный рекорд в КХЛ. "Амур" не может победить "Нефтехимик" в гостях на протяжении восьми встреч подряд, последний раз "Амур" одержал выездную победу 23 декабря 2011 года (6:4). Нападающий "Амура" Владислав Ушенин провел 300-й матч в КХЛ. Казанский "Ак Барс" дома победил владивостокский "Адмирал" (2:0), "Ак Барс" стал первым клубом, проведшим 800 матчей в КХЛ, вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов продлил "сухую" серию до 145 минут 25 секунд (два полных матча) и отметился голевой передачей в эпизоде со второй заброшенной шайбой.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|23
|17
|1
|0
|1
|0
|4
|75-40
|37
|2
|Авангард
|23
|11
|1
|1
|2
|2
|6
|57-47
|30
|3
|Сибирь
|21
|12
|1
|0
|2
|2
|4
|48-37
|30
|4
|Барыс
|22
|11
|1
|1
|0
|3
|6
|46-38
|29
|5
|Салават Юлаев
|23
|10
|2
|1
|3
|0
|7
|51-47
|29
|6
|Нефтехимик
|25
|7
|2
|3
|1
|2
|10
|55-58
|27
|7
|Металлург Мг
|24
|8
|1
|1
|3
|2
|9
|53-56
|25
|8
|Адмирал
|23
|7
|3
|2
|1
|0
|10
|47-53
|25
|9
|Куньлунь
|23
|8
|1
|2
|0
|2
|10
|52-56
|24
|10
|Трактор
|26
|8
|2
|0
|1
|1
|14
|43-60
|22
|11
|Амур
|24
|8
|0
|1
|1
|3
|11
|39-50
|22
|12
|Автомобилист
|22
|6
|3
|1
|0
|2
|10
|48-58
|22
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|22
|15
|1
|2
|0
|1
|3
|74-30
|37
|2
|СКА
|25
|9
|2
|2
|2
|2
|8
|59-52
|30
|3
|Витязь
|23
|10
|1
|3
|2
|2
|5
|55-44
|32
|4
|Динамо Мск
|23
|12
|1
|0
|2
|1
|7
|60-50
|29
|5
|Спартак
|24
|9
|1
|2
|1
|3
|8
|61-61
|28
|6
|Торпедо
|24
|8
|4
|1
|1
|0
|10
|64-62
|27
|7
|Йокерит
|21
|7
|3
|1
|0
|3
|7
|58-57
|25
|8
|Локомотив
|22
|7
|2
|1
|0
|0
|12
|52-59
|20
|9
|Северсталь
|23
|4
|1
|3
|1
|3
|11
|48-62
|20
|10
|Сочи
|23
|6
|1
|0
|1
|4
|11
|46-60
|19
|11
|Динамо Мн
|22
|4
|2
|0
|3
|2
|11
|51-67
|17
|12
|Динамо Р
|23
|5
|3
|0
|0
|0
|15
|38-76
|16