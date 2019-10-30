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КХЛ

СКА в 13-й раз подряд победил в гостях "Витязь" в матчах КХЛ

Встреча завершилась в серии буллитов, победу армейцам принес точный бросок Владимира Ткачева
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Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Главный тренер "Витязя" Михаил Кравец
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Главный тренер СКА Алексей Кудашов
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 30 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА в серии буллитов победил подольский "Витязь" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победный буллит забросил Владимир Ткачев. В составе "Витязя" отличились Святослав Гребенщиков (2-я минута) и Миро Аалтонен (26), у СКА шайбы забросили Антон Бурдасов (18) и Евгений Кетов (51).

"Витязь" не может дома победить СКА на протяжении 13 матчей подряд, в последний раз подмосковный клуб оказывался сильнее 15 января 2009 года (5:4). Соперники встретились во второй раз в этом сезоне, в первом матче "Витязь" на выезде обыграл СКА со счетом 4:2. "Витязь" проиграл пятый матч кряду.

СКА располагается на втором месте в Западной конференции, имея в активе 30 очков после 25 матчей. "Витязь" занимает третье место в Западной конференции, имея в активе 32 очка после 23 матчей. В следующем туре СКА примет ярославский "Локомотив" в субботу, в тот же день "Витязь" дома сыграет с череповецкой "Северсталью".

Ранее в среду челябинский "Трактор" на своем льду переиграл минское "Динамо" (4:1), дублем отметился Энвер Лисин, который забросил первые шайбы в составе челябинского клуба в своем 500-м матче в КХЛ. Все четыре шайбы "Трактора" забросили игроки второго звена, Александр Авцин набрал три очка (одна шайба + две результативные передачи), в составе "Трактора" дебютный матч после возвращения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел Виталий Кравцов, не отметившись результативными действиями. Минское "Динамо" потерпело девятое поражение подряд, последнюю победу в лиге "Динамо" одержало дома над "Трактором" (5:3).

Нижнекамский "Нефтехимик" дома победил "Амур" (4:3 Б) и одержал седьмую победу подряд, улучшив клубный рекорд в КХЛ. "Амур" не может победить "Нефтехимик" в гостях на протяжении восьми встреч подряд, последний раз "Амур" одержал выездную победу 23 декабря 2011 года (6:4). Нападающий "Амура" Владислав Ушенин провел 300-й матч в КХЛ. Казанский "Ак Барс" дома победил владивостокский "Адмирал" (2:0), "Ак Барс" стал первым клубом, проведшим 800 матчей в КХЛ, вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов продлил "сухую" серию до 145 минут 25 секунд (два полных матча) и отметился голевой передачей в эпизоде со второй заброшенной шайбой.

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс23171010475-4037
2Авангард23111122657-4730
3Сибирь21121022448-3730
4Барыс22111103646-3829
5Салават Юлаев23102130751-4729
6Нефтехимик25723121055-5827
7Металлург Мг2481132953-5625
8Адмирал23732101047-5325
9Куньлунь23812021052-5624
10Трактор26820111443-6022
11Амур24801131139-5022
12Автомобилист22631021048-5822
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА22151201374-3037
2СКА2592222859-5230
3Витязь23101322555-4432
4Динамо Мск23121021760-5029
5Спартак2491213861-6128
6Торпедо24841101064-6227
7Йокерит2173103758-5725
8Локомотив22721001252-5920
9Северсталь23413131148-6220
10Сочи23610141146-6019
11Динамо Мн22420321151-6717
12Динамо Р23530001538-7616

 

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В среду СКА в гостях обыграл "Витязь" по буллитам
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