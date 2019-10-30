ЦСКА прервал неудачную серию. Армейцы обыграли "Уфу" и вышли в четвертьфинал Кубка России

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА добился первой победы в октябре, обыграв в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России "Уфу" со счетом 1:0. Последний раз команда Виктора Гончаренко побеждала 29 сентября - в игре 11-го тура чемпионата России с екатеринбургским "Уралом" (3:0).

Снегопад и минусовая температура стали причиной полупустых трибун. Холод сказался и на игре, команды долго не могли поймать ритм на стартовом отрезке. В первом тайме армейцы владели территориальным преимуществом, "Уфа" отсиживалась в обороне и ждала ошибок армейцев.

"Уфа" крупно уступила "Тамбову" (0:3) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), и главный тренер Вадим Евсеев решил сделать изменения в составе. Например, впервые за долгое время на поле вышел Павел Аликин, получивший капитанскую повязку на игру с ЦСКА.

Гончаренко оставил в запасе ключевых футболистов Марио Фернандеса, Николу Влашича и Федора Чалова, а вратарь Игорь Акинфеев вовсе не попал в заявку. Зато впервые за несколько месяцев на поле появился защитник Георгий Щенников, он был капитаном в матче с "Уфой", на другом фланге защиты вышел Кирилл Набабкин, восстановившийся от полученной в конце августа травмы. Место в воротах занял Илья Помазун.

Главного тренера ЦСКА в октябре обильно критиковали. Красно-синие не могли победить на протяжении шести игр во всех турнирах. Подопечные Гончаренко до матча с "Уфой" забили только два мяча за октябрь, что позволяло говорить о кризисе. Это подтверждал и сам Гончаренко, повторяя на пресс-конференциях, что у команды черная полоса.

Ближе к середине первого тайма команды обменялись опасными моментами. Сначала полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович не смог хорошо приложиться к мячу из выгодной позиции. "Уфа" ответила выходом один на один Азера Алиева, но полузащитник отпустил мяч от себя слишком далеко при входе в штрафную.

После перерыва сценарий встречи не изменился - ЦСКА атаковал позиционно, "Уфа" ждала шанса на контратаке.

На 61-й минуте Гончаренко решил освежить игру впереди и вместо Такумы Нисимуры выпустил Чалова, а спустя две минуты поле покинул Ильзат Ахметов, вместо него вышел Яка Бийол. Выход новых футболистов добавил быстроты в атакующих действиях ЦСКА, красно-синие стали чаще включать прессинг. На 80-й минуте серию спасений совершил вратарь "Уфы" Александр Беленов, который сначала потащил удар Чалова, а потом успел среагировать на выстрел Арнора Сигурдссона.

В концовке "Уфа" могла вырвать победу, Ловре Бизяк вышел один на один с вратарем, но свою команду снова спас Помазун. После этого голкиперу ЦСКА пришлось неоднократно вступать в игру, уфимцы нанесли несколько опасных ударов. Однако на второй компенсированной минуте Бийол принял мяч в штрафной площади "Уфы" после тонкой передачи вышедшего на замену Влашича, одним движением обыграл двух защитников и забил единственный гол в матче. "В момент гола получился хороший пас от Влашича, а дальше было все по инстинктам, для меня было очень важно забить гол для команды сегодня", - отметил после игры Бийол.

"У нас были осознанные замены, чтобы усилить игру. Кубок всегда был важен для нас, просто в прошлые годы мы исходили из того состава, который у нас был", - отметил Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Фортуна вернулась к ЦСКА

По количеству опасных моментов "Уфа" не уступила ЦСКА в матче, однако судьбу матча решил один эпизод. "Футбол тем и прекрасен, что ты можешь иметь моменты, но получаешь мяч в свои ворота. Простая футбольная истина сыграла сегодня решающую роль", - подчеркнул генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, поздравив ЦСКА с выходом в четвертьфинал.

На послематчевой пресс-конференции Гончаренко отметил странную закономерность. "Если с "Ференцварошем" в Лиге Европы у нас было достаточно моментов, но мы пропустили, то здесь у наших ворот было немало моментов. Должно было что-то вернуться к нам, фортуна повернулась в нашу сторону", - сказал специалист.

Через три дня ЦСКА предстоит выезд в Санкт-Петербург, где красно-синие сразятся с "Зенитом" в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). "Эта победа очень поможет нам в эмоциональном плане, придаст уверенности перед игрой с "Зенитом". Мы верим, что можем забить им много голов, нам нужно выиграть", - сказал Бийол.

В 1/4 финала Кубка России армейцы сыграют с победителем встречи между московским "Спартаком" и "Ростовом", которая пройдет в четверг, начало матча в 19:30 мск.