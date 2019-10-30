Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

ЦСКА прервал неудачную серию. Армейцы обыграли "Уфу" и вышли в четвертьфинал Кубка России

ЦСКА победил на своем поле со счетом 1:0, единственный гол забил Яка Бийол
Описание
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА добился первой победы в октябре, обыграв в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России "Уфу" со счетом 1:0. Последний раз команда Виктора Гончаренко побеждала 29 сентября - в игре 11-го тура чемпионата России с екатеринбургским "Уралом" (3:0).

На эту тему
Гол на 92-й минуте вывел ЦСКА в 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу

Главного тренера ЦСКА в октябре обильно критиковали. Красно-синие не могли победить на протяжении шести игр во всех турнирах. Подопечные Гончаренко до матча с "Уфой" забили только два мяча за октябрь, что позволяло говорить о кризисе. Это подтверждал и сам Гончаренко, повторяя на пресс-конференциях, что у команды черная полоса.

Гончаренко оставил в запасе ключевых футболистов Марио Фернандеса, Николу Влашича и Федора Чалова, а вратарь Игорь Акинфеев вовсе не попал в заявку. Зато впервые за несколько месяцев на поле появился защитник Георгий Щенников, он был капитаном в матче с "Уфой", на другом фланге защиты вышел Кирилл Набабкин, восстановившийся от полученной в конце августа травмы. Место в воротах занял Илья Помазун.

"Уфа" крупно уступила "Тамбову" (0:3) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), и главный тренер Вадим Евсеев решил сделать изменения в составе. Например, впервые за долгое время на поле вышел Павел Аликин, получивший капитанскую повязку на игру с ЦСКА.

"Уфа" была ближе к победе

Снегопад и минусовая температура стали причиной полупустых трибун. Холод сказался и на игре, команды долго не могли поймать ритм на стартовом отрезке. В первом тайме армейцы владели территориальным преимуществом, "Уфа" отсиживалась в обороне и ждала ошибок армейцев.

На эту тему
Гончаренко: удача в матче Олимп - Кубка России по футболу была на стороне ЦСКА

Ближе к середине первого тайма команды обменялись опасными моментами. Сначала полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович не смог хорошо приложиться к мячу из выгодной позиции. "Уфа" ответила выходом один на один Азера Алиева, но полузащитник отпустил мяч от себя слишком далеко при входе в штрафную.

После перерыва сценарий встречи не изменился - ЦСКА атаковал позиционно, "Уфа" ждала шанса на контратаке.

На 61-й минуте Гончаренко решил освежить игру впереди и вместо Такумы Нисимуры выпустил Чалова, а спустя две минуты поле покинул Ильзат Ахметов, вместо него вышел Яка Бийол. Выход новых футболистов добавил быстроты в атакующих действиях ЦСКА, красно-синие стали чаще включать прессинг. На 80-й минуте серию спасений совершил вратарь "Уфы" Александр Беленов, который сначала потащил удар Чалова, а потом успел среагировать на выстрел Арнора Сигурдссона.

В концовке "Уфа" могла вырвать победу, Ловре Бизяк вышел один на один с вратарем, но свою команду снова спас Помазун. После этого голкиперу ЦСКА пришлось неоднократно вступать в игру, уфимцы нанесли несколько опасных ударов. Однако на второй компенсированной минуте Бийол принял мяч в штрафной площади "Уфы" после тонкой передачи вышедшего на замену Влашича, одним движением обыграл двух защитников и забил единственный гол в матче. "В момент гола получился хороший пас от Влашича, а дальше было все по инстинктам, для меня было очень важно забить гол для команды сегодня", - отметил после игры Бийол.

"У нас были осознанные замены, чтобы усилить игру. Кубок всегда был важен для нас, просто в прошлые годы мы исходили из того состава, который у нас был", - отметил Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Фортуна вернулась к ЦСКА

По количеству опасных моментов "Уфа" не уступила ЦСКА в матче, однако судьбу матча решил один эпизод. "Футбол тем и прекрасен, что ты можешь иметь моменты, но получаешь мяч в свои ворота. Простая футбольная истина сыграла сегодня решающую роль", - подчеркнул генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, поздравив ЦСКА с выходом в четвертьфинал.

На послематчевой пресс-конференции Гончаренко отметил странную закономерность. "Если с "Ференцварошем" в Лиге Европы у нас было достаточно моментов, но мы пропустили, то здесь у наших ворот было немало моментов. Должно было что-то вернуться к нам, фортуна повернулась в нашу сторону", - сказал специалист.

Через три дня ЦСКА предстоит выезд в Санкт-Петербург, где красно-синие сразятся с "Зенитом" в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). "Эта победа очень поможет нам в эмоциональном плане, придаст уверенности перед игрой с "Зенитом". Мы верим, что можем забить им много голов, нам нужно выиграть", - сказал Бийол.

В 1/4 финала Кубка России армейцы сыграют с победителем встречи между московским "Спартаком" и "Ростовом", которая пройдет в четверг, начало матча в 19:30 мск.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Еврокубки
Боломбой: БК ЦСКА не был похож на себя в матче с "Олимпиакосом" и справедливо проиграл
Встреча Евролиги завершилась победой греческого клуба
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС