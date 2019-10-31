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ATP

Джокович не собирался сниматься с "Мастерса" в Париже из-за простуды

В среду серб во втором круге турнира одержал победу над французом Корентеном Муте

ТАСС, 31 октября. Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что его не посещали мысли о том, чтобы сняться с турнира серии "Мастерс" в Париже из-за плохого самочувствия. Слова спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Tennis World USA.

"Нет, у меня не было мыслей сняться с турнира. У меня уже были случаи в карьере, когда я начинал соревнования в таком состоянии и по ходу турнира мне становилось лучше", - рассказал Джокович.

Посеянный под первым номером Джокович начал выступление со второго круга, в среду он одержал победу над французом Корентеном Муте. В третьем круге 32-летний теннисист встретится с британцем Кайлом Эдмундом 31 октября.

Джокович занимает первое место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В его активе 16 побед на турнирах серии Большого шлема.

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