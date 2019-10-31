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Летние олимпийские виды спорта

Пловец Морозов рассчитывает победить на всех дистанциях на этапе Кубка мира в Казани

Соревнования пройдут с 1 по 3 ноября

КАЗАНЬ, 31 октября. /ТАСС/. Россиянин Владимир Морозов рассчитывает одержать победу на всех дистанциях на этапе Кубка мира по плаванию, который пройдет в Казани. Об этом он в четверг сообщил журналистам.

Шестой этап Кубка мира пройдет в Казани с 1 по 3 ноября, соревнования состоятся в 50-метровом бассейне. 27-летний Морозов выступит на трех личных дистанциях.

"Предпоследний этап Кубка мира, мне кажется, будет самым сложным, потому что так совпало, что у нас чемпионат России через два дня после этапа Кубка мира и приедет почти вся сборная страны. Для меня главная задача - не проиграть ни одной из дистанций. Надеюсь, мне удастся это сделать", - сказал он.

Морозов является двукратным обладателем Кубка мира (2016, 2018). В 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта, в 2025 году соревнования также пройдут в столице Татарстана. Казань принимает этапы Кубка мира с 2018 года.

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Летние олимпийские виды спорта
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