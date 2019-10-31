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Летние олимпийские виды спорта

Российский борец Бекбулатов намерен выступать за сборную Узбекистана

Чемпион Европы 2017 года не видит себя в российской сборной
Ильяс Бекбулатов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Ильяс Бекбулатов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Чемпион Европы 2017 года в весовой категории до 65 кг российский борец вольного стиля Ильяс Бекбулатов намерен сменить спортивное гражданство и выступать за национальную команду Узбекистана. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

"Бекбулатов намерен выступать за сборную Узбекистана, он не видит себя в российской сборной и видит массу проблем, которые мешают ему в реализации своих амбиций, это его решение, - сказал Мамиашвили. - Окончательного решения по нему нет - есть ряд условностей, которые должны быть выполнены, и нужно окончательно убедиться в том, что он других путей для себя не видит. Речь идет об участии в Играх-2024 года, об Играх в Токио [2020 года] речи не идет. Узбекистан готов, как я понял, выполнить условия, существующие в Объединенном мире борьбы (UWW)".

"Вопрос этот достаточно щепетильный - существует определенный протокол, по которому спортсмен имеет полное право выступать за другую страну, - добавил собеседник агентства. - Но в целом спортсмен сам вправе распоряжаться своей судьбой".

Также в активе Бекбулатова бронзовая и серебряная медали европейских первенств. Он входил в состав сборной России на Европейских играх 2015 года в Баку и стал обладателем бронзовой награды.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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