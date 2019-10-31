"Формула-1" представила болид на сезон 2021 года

ТАСС, 31 октября. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" представило болид на сезон 2021 года во время пресс-конференции в Остине (США, штат Техас). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Также в ходе мероприятия президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт и исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри представили новые спортивные, технические и финансовые регламенты, которые вступят в силу в сезоне 2021 года. В частности, впервые в истории будет установлен потолок бюджета для команд ($175 млн, затем эту сумму планируется уменьшить).

"Мы впервые внесли изменения в спортивный, технический и финансовый регламенты одновременно, - сказал Тодт. - Важным направлением работы для FIA станет экологический вопрос - болиды "Формулы-1" уже имеют самые эффективные двигатели в мире, и мы будем продолжать работать над новыми технологиями и видами топлива, чтобы расширить эти границы".

"Утверждение новых правил - важный момент, оно поможет сделать гонку более увлекательной для болельщиков, - заявил Кэри. - Мы продолжим совершенствовать правила и предпримем дальнейшие шаги, чтобы наш спорт развивался и полностью реализовал свой потенциал. Одной из самых важных инициатив, к которым мы будем стремиться в будущем, является уменьшение воздействия нашего спорта на окружающую среду, в ближайшие несколько недель мы начнем детальную проработку этого вопроса".

С 1 по 3 ноября в Остине пройдет 19-й этап Гран-при текущего сезона. В общем зачете за три этапа до конца чемпионата лидирует британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Он может стать чемпионом мира уже в воскресенье, для этого ему достаточно набрать 4 очка по итогам гонки.