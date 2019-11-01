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Сборные по хоккею

Брагин: задачей молодежной сборной РФ на Суперсерию является определение кандидатов на ЧМ

Россияне с 5 по 15 ноября проведут по две встречи со сборными QMJHL, OHL и WHL
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 1 ноября. /ТАСС/. Задачами молодежной сборной России по хоккею на матчи Суперсерии являются победа и определение кандидатов на чемпионат мира, который пройдет в Чехии с 26 декабря по 5 января. Об этом журналистам в пятницу рассказал главный тренер российской молодежной сборной Валерий Брагин.

Молодежная сборная России с 5 по 15 ноября проведет по две встречи со сборными Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL). В пятницу российские хоккеисты провели открытую тренировку на базе в подмосковном Новогорске.

"Задача всегда выиграть в каждом матче. На Суперсерию всегда задачи идут параллельно - выиграть и определиться с кандидатами на чемпионат мира", отметил Брагин.

С 8 по 10 ноября в Финляндии состоится турнир Четырех наций. "Принцип распределения игроков по командам всегда присутствует. Тех ребят, которые постоянно играют в КХЛ, и тех, кто имеет опыт выступлений на международном уровне и с канадскими командами, решили отправить в Финляндию. По большому счету, примерно равные команды получились, есть отдельные связки, которые хочется посмотреть", - пояснил Брагин.

Нападающий Василий Подколзин в прошлом сезоне выиграл бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира в Ванкувере и серебро юниорского чемпионата мира в Швеции. "У Подколзина маловато практики пока. Очень важна игровая практика, в этом году уровень Высшей хоккейной лиги поднялся, он очень неплохой", - сказал Брагин.

В Канаде к сборной присоединятся игроки, выступающие в Северной Америке: защитники Егор Замула, Никита Охотюк, нападающие Егор Афанасьев, Никита Александров, Дмитрий Завгородний, Руслан Исхаков, Егор Соколов, Александр Хованов. "Интересно посмотреть российских ребят из Канады. Мы имеем представление о них, но надо понять, добавили они или нет. Выбор есть, посмотрим всех кандидатов, которые ярко играют в клубах", - заключил Брагин.

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