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Сборные по хоккею

Хоккеист Подколзин отметил, что готов стать лидером молодежной сборной России

В нынешнем сезоне 18-летний форвард СКА провел 11 матчей в КХЛ
Василий Подколзин (слева) Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Василий Подколзин (слева)
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 1 ноября. /ТАСС/. Нападающий команд системы петербургского СКА Василий Подколзин отметил, что готов стать лидером молодежной сборной России по хоккею. Об этом Подколзин рассказал журналистам.

Молодежная сборная России с 5 по 15 ноября проведет по две встречи со сборными Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL). В пятницу российские хоккеисты провели открытую тренировку на базе в подмосковном Новогорске. В прошлом сезоне Подколзин выиграл бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира в Ванкувере и серебро юниорского чемпионата мира в Швеции.

"Готов взять на себя роль лидера в сборной. Прошлогодний опыт, конечно, поможет. Считаю, что игра на чемпионате мира - неоценимый опыт, я сделал много выводов для себя после той атмосферы и эмоций, которые испытывал. Думаю, что в этом году буду увереннее играть", - сказал Подколзин.

В нынешнем сезоне 18-летний Подколзин провел 11 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за СКА, но очками за результативность не отметился. Также он принял участие в 12 встречах Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) за команду "СКА-Нева" и набрал 7 (2 гола + 5 результативных передач) очков.

"Не считаю, что теряю время напрасно. Для меня главное - набираться игровой практики, а где - неважно. Уровень, конечно, разный, но как есть. Все в спокойном режиме", - отметил Подколзин.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских городах Острава и Тршинец.

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