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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Косторная выполнила два тройных акселя на тренировке Гран-при в Гренобле

Спортсменка сначала сделала сольный тройной аксель, а затем тройной аксель в каскаде с двойным тулупом
Алена Косторная EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Описание
Алена Косторная
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная справилась на предстартовой тренировке на Гран-при в Гренобле с выполнением тройного акселя, которые не удался ей накануне на первом прокате. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Накануне 16-летняя спортсменка упала при выполнении элемента, затем прервала занятие и ушла в подтрибунное помещение. Через некоторое время она вернулась на лед, но остальные попытки выполнить прыжок так и не увенчались идеальным исполнением элемента.

В пятницу Косторная выполнила сначала сольный тройной аксель, затем тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. Для Косторной этап Гран-при в Гренобле станет дебютом во взрослой серии, год назад она выиграла юниорский финал серии.

Косторная, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и Мария Сотскова откроют сезон Гран-при этапом в Гренобле.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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