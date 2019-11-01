Фигуристка Косторная выполнила два тройных акселя на тренировке Гран-при в Гренобле

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная справилась на предстартовой тренировке на Гран-при в Гренобле с выполнением тройного акселя, которые не удался ей накануне на первом прокате. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Накануне 16-летняя спортсменка упала при выполнении элемента, затем прервала занятие и ушла в подтрибунное помещение. Через некоторое время она вернулась на лед, но остальные попытки выполнить прыжок так и не увенчались идеальным исполнением элемента.

В пятницу Косторная выполнила сначала сольный тройной аксель, затем тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. Для Косторной этап Гран-при в Гренобле станет дебютом во взрослой серии, год назад она выиграла юниорский финал серии.

Косторная, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и Мария Сотскова откроют сезон Гран-при этапом в Гренобле.