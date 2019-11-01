УЕФА рассматривает возможность использования VAR в квалификации Евро-2024

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучает возможность использования системы видеоассистента рефери (VAR) в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Об этом в пятницу в Москве на семинаре Российского футбольного союза о принципах использования VAR сообщил старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти.

"Через четыре-пять лет VAR изменится, - сказал Розетти. - Разработчики занимаются усовершенствованием системы. Одна из целей - оптимальное определение положения "вне игры". Пока все упирается в трудности разработки".

"Мы думаем над тем, чтобы использовать VAR в отборе к следующему чемпионату Европы, мы прорабатываем этот вопрос, - отметил он. - Но до этого будут Лига наций и отбор к чемпионату мира. Также нужно обучить судей VAR, еще все упирается в вещателей. Это непростой процесс, нужны финансовые средства и время".

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. Также технология используется на двух играх в каждом туре чемпионата России сезона-2019/20 начиная с пятого тура.