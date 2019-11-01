Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

УЕФА рассматривает возможность использования VAR в квалификации Евро-2024

На данный момент система используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов
Описание
© EPA-EFE/NEIL HALL

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучает возможность использования системы видеоассистента рефери (VAR) в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Об этом в пятницу в Москве на семинаре Российского футбольного союза о принципах использования VAR сообщил старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти.

"Через четыре-пять лет VAR изменится, - сказал Розетти. - Разработчики занимаются усовершенствованием системы. Одна из целей - оптимальное определение положения "вне игры". Пока все упирается в трудности разработки".

"Мы думаем над тем, чтобы использовать VAR в отборе к следующему чемпионату Европы, мы прорабатываем этот вопрос, - отметил он. - Но до этого будут Лига наций и отбор к чемпионату мира. Также нужно обучить судей VAR, еще все упирается в вещателей. Это непростой процесс, нужны финансовые средства и время".

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. Также технология используется на двух играх в каждом туре чемпионата России сезона-2019/20 начиная с пятого тура.

Теги
Мировой футбол
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
"Калашников" начнет серийное производство новой биатлонной винтовки летом 2020 года
Изначально старт был запланирован на конец 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС