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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигурист Самарин идет вторым после короткой программы на этапе Гран-при во Франции

Лидирует американец Натан Чен
Александр Самарин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Самарин
© Станислав Красильников/ТАСС

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин стал вторым в короткой программе одиночных соревнований среди мужчин на третьем этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят во французском Гренобле.

21-летний россиянин набрал 98,48 балла. Первым идет американец Натан Чен, показавший результат 102,48 балла, замыкает тройку француз Кевин Эймос (82,50). Россиянин Сергей Воронов занял седьмое место (76,60), Антон Шулепов - 11-е (63,67).

Самарин - серебряный призер чемпионата Европы 2019 года, бронзовый призер юниорского чемпионата мира, обладатель Кубка России. На его счету две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов России.

Позднее в пятницу танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами, а девушки и спортивные пары представят короткие программы. Этап Гран-при в Гренобле завершится в субботу.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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