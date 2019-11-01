В Казани открылся шестой этап Кубка мира по плаванию

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Шестой этап Кубка мира Международной федерации плавания (FINA) открылся в Казани и продлится до 3 ноября. В нем примут участие спортсмены из 51 страны мира, сообщил на церемонии открытия президент FINA Хулио Маглионе.

"Для нас всегда является честью и удовольствием вновь и вновь возвращаться сюда в Россию, в Казань, в город, который FINA тепло вспоминает с 2015 года. Казань всегда приветствует наших спортсменов настолько тепло, что здесь мы чувствуем себя как дома. Наши звездные спортсмены уже готовы к состязаниям шестого этапа Кубка мира FINA по плаванию. Я уверен, что это будет незабываемый, великолепный турнир", - сказал он.

Он также отметил, что проведению этапа предшествовало проведение тренировочного лагеря для молодых спортсменов. "Будущие легенды плавания получили уникальную возможность потренироваться на таких высококлассных объектах, как данный Дворец водных видов спорта", - добавил он.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов, выступая на церемонии открытия, выразил надежду на то, что этапы Кубка мира по плаванию будут проводиться в Казани ежегодно. "Мы очень любим все, что связано с плаванием, мы проводим очень много мероприятий и, конечно, считаем, что та инфраструктура, которая сейчас есть в Татарстане, в Казани, позволяет нам проводить все, что связано с водными видами спорта", - сказал он.

В 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта, в 2025 году соревнования также пройдут в столице Татарстана. Казань принимает этапы Кубка мира с 2018 года.