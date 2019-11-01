Защитник "Вашингтона" Карлсон признан лучшим игроком месяца в НХЛ

В октябре 29-летний Карлсон набрал 23 (7 шайб + 16 голевых передач) очка в 14 матчах и установил рекорд клуба среди защитников по набранным очкам за один месяц, предыдущее достижение принадлежало Сергею Гончару, который в январе 2000 года набрал 22 (10+12) очка в 14 играх.

Второй звездой признан чешский форвард "Бостона" Давид Пастрняк, набравший 24 (12+12) очка в 12 встречах. 23-летний чех стал третьим игроком в истории "Бостона", сумевшим забросить 12 шайб в октябре, ранее подобное удавалось Филу Эспозито (14 шайб в 1973 году) и Чарли Симмеру (12 шайб в 1985-м).

Третьей звездой месяца был признан немецкий нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль, в активе которого 25 (12+13) очков в 14 играх. 24-летний немец занимает первое место в списке лучших бомбардиров лиги, опережая Пастрняка и Карлсона соответственно. Драйзайтль показал второй результат в истории клуба по заброшенным шайбам в октябре, рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, который дважды забрасывал по 13 шайб в октябре (1981, 1987).