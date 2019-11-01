Российские шахматисты сыграли вничью с англичанами и продолжают лидировать на командном ЧЕ

ТАСС, 1 ноября. Мужская сборная России сыграла вничью с командой Англии со счетом 2:2 в матче восьмого тура командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит в грузинском Батуми.

Дмитрий Андрейкин черными фигурами уступил Майклу Адамсу, Никита Витюгов белыми обыграл Люка Макшейна. Партии Кирилл Алексеенко (черные) - Дэвид Хауэлл, Максим Матлаков (белые) - Гавейн Джонс завершились вничью.

В турнирной таблице лидируют сборные России и Украины, набравшие после восьми туров по 13 очков. В активе россиян пять побед и три ничьи. У сборной Англии 12 очков, команды Армении, Германии и Хорватии имеют по 11 баллов.

Женская сборная России сыграла вничью с командой Армении. Александра Горячкина (черные) разошлась миром с Лилит Мкртчян, Екатерина Лагно (белые) победила Сирануш Гукасян, Ольга Гиря (черные) сыграла вничью с Элиной Даниелян, Валентина Гунина (белые) проиграла Анне Саргсян.

Российские шахматистки лидируют после восьми туров, одержав шесть побед и дважды сыграв вничью (14 очков). На втором месте идет сборная Грузии (13 очков), 12 очков в активе у команды Азербайджана, у Армении и Турции - по 11.

Суммарный призовой фонд турнира для сборных составляет €36 тыс. Турнир проходит в один этап по швейцарской системе, контроль времени - 90 минут на 40 ходов плюс 30 минут на оставшуюся игру с добавлением 30 секунд на ход. Суммарно будет сыграно девять туров, последний из которых пройдет 2 ноября.