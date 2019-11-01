Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Российские шахматисты сыграли вничью с англичанами и продолжают лидировать на командном ЧЕ

После восьми туров в активе россиян 13 очков

ТАСС, 1 ноября. Мужская сборная России сыграла вничью с командой Англии со счетом 2:2 в матче восьмого тура командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит в грузинском Батуми.

Дмитрий Андрейкин черными фигурами уступил Майклу Адамсу, Никита Витюгов белыми обыграл Люка Макшейна. Партии Кирилл Алексеенко (черные) - Дэвид Хауэлл, Максим Матлаков (белые) - Гавейн Джонс завершились вничью.

В турнирной таблице лидируют сборные России и Украины, набравшие после восьми туров по 13 очков. В активе россиян пять побед и три ничьи. У сборной Англии 12 очков, команды Армении, Германии и Хорватии имеют по 11 баллов.

Женская сборная России сыграла вничью с командой Армении. Александра Горячкина (черные) разошлась миром с Лилит Мкртчян, Екатерина Лагно (белые) победила Сирануш Гукасян, Ольга Гиря (черные) сыграла вничью с Элиной Даниелян, Валентина Гунина (белые) проиграла Анне Саргсян.

Российские шахматистки лидируют после восьми туров, одержав шесть побед и дважды сыграв вничью (14 очков). На втором месте идет сборная Грузии (13 очков), 12 очков в активе у команды Азербайджана, у Армении и Турции - по 11.

Суммарный призовой фонд турнира для сборных составляет €36 тыс. Турнир проходит в один этап по швейцарской системе, контроль времени - 90 минут на 40 ходов плюс 30 минут на оставшуюся игру с добавлением 30 секунд на ход. Суммарно будет сыграно девять туров, последний из которых пройдет 2 ноября.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Хоккей с мячом
"Динамо" сыграет с "Водником" в финале Кубка России по хоккею с мячом
В пятницу в полуфинале московское "Динамо" обыграло хабаровский "СКА-Нефтяник"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС