Российский боксер Ковалев проведет защиту титула WBO против мексиканца Сауля Альвареса

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 2 ноября. /ТАСС/. Россиянин Сергей Ковалев проведет вторую защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг против мексиканца Сауля Альвареса. 12-раундовый поединок пройдет в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Поединок вызывает большой интерес во всем мире. Один из самых популярных боксеров планеты, становившийся чемпионом мира в трех весовых категориях Альварес проведет поединок против российского спортсмена, ранее входившего в десятку лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Гарантированный гонорар Альвареса составит $35 млн, Ковалева - $12 млн, доходы могут возрасти за счет продажи прав на билеты и телетрансляции.

Этот поединок станет третьим для мексиканского боксера по контракту со стриминговым сервисом DAZN на рекордную для мирового спорта сумму в $365 млн, который он подписал в октябре прошлого года. Соглашение рассчитано на 11 поединков до 2023 года. В дебютном бою по этому контракту Альварес в декабре прошлого года победил британца Рокки Филдинга техническим нокаутом в третьем раунде и стал чемпионом мира в третьей весовой категории, завоевав пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 76,2 кг. А в мае нынешнего года выиграл у американца Дэниела Джейкобса по очкам и объединил три титула чемпиона мира в весовой категории до 72,6 кг, защитив пояса WBA и Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевав титул Международной боксерской федерации (IBF).

До этого Альварес провел два поединка против казахстанца Геннадия Головкина. Первый завершился вничью, второй - победой мексиканца решением судей. В послужном списке 29-летнего Альвареса 52 победы (35 нокаутом), одно поражение и две ничьи.

Отказ Ковалева

Ковалев мог и раньше встретиться с Альваресом, но отклонил его предложение, поскольку у него уже был запланирован поединок против обязательного претендента британца Энтони Ярда в Челябинске 24 августа. Россиянин выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.

Для российского боксера это будет уже третий поединок против представителя мировой элиты профессионального бокса. Два предыдущих, против американца Андре Уорда, Ковалев проиграл - в ноябре 2016 года по очкам судейским решением и в июне 2017 года - техническим нокаутом в восьмом раунде. После этого россиянин вернул пояс чемпиона мира WBO, победив украинца Вячеслава Шабранского техническим нокаутом во втором раунде, и защитил титул, выиграв у соотечественника Игоря Михалкина техническим нокаутом в седьмом раунде.

А затем расстался с поясом, неожиданно проиграв колумбийцу Элейдеру Альваресу нокаутом в седьмом раунде. В бою-реванше россиянину удалось победить противника по очкам и вернуть пояс. Всего в послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения, одна ничья.

Шансы соперников

Фаворитом этого поединка считается Альварес. Он моложе, быстрее и лучше соперника в атаке и обороне. Мексиканца отличают филигранные защитные навыки, основанные на отличной реакции, а также высокое исполнительское мастерство в атаке и сильный удар.

Ковалева все чаще стали подводить физическая форма и умение держать удар. Он был потрясен в поединках против Уорда и Элейдера Альвареса и с трудом избежал поражения в бою с Ярдом, в одном из заключительных раундов чудом выдержав атакующий штурм соперника и воспользовавшись его усталостью в концовке. Россиянин все чаще стал уставать во второй половине поединков.

У Альвареса же все в полном порядке в плане физической выносливости. Он провел немало сложных, продолжительных поединков и в концовках сохранял силу и энергию, практически не теряя темпа.

Единственное опасение вызывает переход Альвареса в полутяжелый вес, что на две весовые категории выше предыдущей, где он выступал, - в средней. Мексиканец уступает россиянину в росте и размахе рук, и во время подготовки набрал мышечную массу, что могло негативно повлиять на его скорость. Альварес перед боем даже успокаивал своих болельщиков, заявив, что не стал набирать слишком много веса как раз из-за опасения снизить скорость и остановился практически на минимально допустимом весе для этой категории. При этом увеличение массы может увеличить и силу удара.

Тем не менее, за счет преимущества в скорости и резкости ударов, физической выносливости и обороне шансов у Альвареса на победу намного больше.

На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира: помимо Ковалева, это Дмитрий Бивол (WBA, вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (IBF, вес до 79,38 кг).