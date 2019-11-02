Лидер клуба НБА "Голден Стэйт" Карри прооперирован и пропустит минимум три месяца

ТАСС, 2 ноября. Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Стефен Карри успешно перенес операцию на сломанной левой руке и теперь пропустит как минимум три месяца. Об этом сообщила пресс-служба "Голден Стэйт".

Карри сломал руку в домашнем матче регулярного чемпионата против "Финикса" (110:121), который прошел в ночь на четверг. Инцидент произошел в третьей четверти матча, во время совершения броска 31-летний защитник неудачно приземлился на руки и на него навалился баскетболист "Финикса".

Карри выступает за "Голден Стэйт" с 2009 года. Он является трехкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018), также баскетболист дважды становился самым ценным игроком НБА (2015, 2016), самым результативным игроком регулярного чемпионата. В составе сборной США Карри дважды становился чемпионом мира (2010, 2014).

"Голден Стэйт" пять раз становился чемпионом НБА (1956, 1975, 2015, 2017, 2018). В турнирной таблице нынешнего сезона клуб занимает 11-е место с одной победой и тремя поражениями.