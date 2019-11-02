СМИ: Слуцкий заявил, что "Витесс" может подписать контракт с футболистом Хондой

ТАСС, 2 ноября. Главный тренер голландского футбольного клуба "Витесс" россиянин Леонид Слуцкий заявил, что высока вероятность подписания контракта с бывшим полузащитником российского ЦСКА японцем Кейсуке Хондой. Комментарий Слуцкого приводит голландский телеканал Omroep Gelderland.

По информации телеканала, решение о заключении соглашения с 33-летним полузащитником должно быть принято в ближайшие два дня.

"Конечно, вероятность того, что мы подпишем контракт с Хондой, высока, я видел, как он играл в Италии, Мексике и Австралии, - сказал Слуцкий. - Я не сомневаюсь в его качествах и физическом состоянии, Хонда профессионал, он всегда в форме. Нам нужно только согласовать наши интересы".

В московском ЦСКА Хонда работал вместе со Слуцким, в составе армейцев он стал чемпионом России (2013), двукратным обладателем Кубка России (2011, 2013), обладателем Суперкубка России (2013). Вместе с "Миланом" игрок стал победителем Суперкубка Италии (2016). В составе сборной Японии Хонда провел 98 матчей (восьмой показатель в истории сборной), в которых отличился 37 раз (четвертый показатель в истории национальной команды) и стал победителем Кубка Азии (2011).

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в январе в тренерский штаб специалиста вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие. До этого Слуцкий работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов" (Самара), "Москва", "Уралан" (Элиста), "Олимпия" (Волгоград), возглавлял сборную России на чемпионате Европы 2016 года. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, Слуцкий трижды признавался лучшим тренером года по версии Российского футбольного союза (РФС).

В чемпионате Нидерландов "Витесс" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 23 очка после 11 матчей. В 12-м туре "Витесс" на выезде сыграет с "Эмменом" 3 ноября.