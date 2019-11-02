Ажиотаж в Петербурге. Город готовится к матчу между "Зенитом" и ЦСКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Через несколько часов в Санкт-Петербурге начнется матч между "Зенитом" и московским ЦСКА в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта игра станет 65-й в противостоянии двух клубов. В очных встречах количество побед армейцев преобладает над петербуржскими - 25 против 23, в 16 случаях между командами была зафиксирована ничья. В предстоящем матче фаворитом можно назвать "Зенит", потому что подопечные Сергея Семака идут на первом месте в турнирной таблице, побеждают на протяжении трех последних игр и не имеют серьезных кадровых проблем в отличие от своего соперника. Всего же сине-бело-голубые провели в октябре шесть матчей - помимо трех побед в РПЛ, клуб из Санкт-Петербурга по разу выиграл и проиграл в Лиге чемпионов, а также разгромил "Томь" в 1/8 финала Олимп - Кубка России со счетом 4:0.

Несмотря на долгожданное возвращение защитников Кирилла Набабкина и Георгия Щенникова, пропустивших из-за повреждений 10 и 15 матчей в разных турнирах соответственно, проблемы ЦСКА с составом никуда не исчезли - в лазарете находятся защитник Виктор Васин, а также полузащитники Алан Дзагоев и Дмитрий Ефремов. Кадровые потери не могли не сказаться на игре красно-синих, которые одержали только одну победу в октябре - в матче 1/8 финала Кубка России против "Уфы" (1:0). Подопечным Виктора Гончаренко удалось заработать лишь одно очко за прошедший месяц в РПЛ, а в Лиге Европы армейцы уступили в трех встречах группового этапа и занимают последнее место. Но несмотря на неравное положение сил, матч вызывает большой интерес у болельщиков. "Газпром Арена", которая вмещает 62 315 человек, никогда не пустует на играх "Зенита", а на встрече с ЦСКА можно ждать практически полные трибуны. Поддержать ЦСКА придет армия болельщиков в составе 3 тыс. человек, так что зрителей ждет не только битва на поле, но и противостояние на трибунах. Фанатов ЦСКА можно было заметить в городе еще за день до начала матча. Болельщики ведут себя прилично, как того требует культурная столица, не демонстрируют агрессию. Сам город живет футболом, нередко на улицах попадаются рекламные щиты или афиши, посвященные предстоящему матчу с ЦСКА. В день игры на радиостанциях Санкт-Петербурга постоянно произносится фраза "Битва двух столиц", что говорит о высоком ажиотаже вокруг матча и важности этого события для города. Противостояние не только в футболе Двухдневная битва Санкт-Петербурга против Москвы началась в пятницу на "Сибур-Арене". "Зенит" принимал ЦСКА в матче шестого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Арена практически заполнилась полностью, и зрители увидели интересную игру, в которой сюжет неоднократно принимал неожиданные повороты. В итоге армейцы оказались сильнее (87:70), но петербуржцам удалось навязать серьезную борьбу ЦСКА.

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Баскетбольный "Зенит" - клуб молодой, не имеющий ничего общего с ленинградским "Спартаком", достаточно успешно конкурировавшим с ЦСКА в 70-е годы прошлого века. Тогда спартаковцы под руководством тренера Владимира Кондрашина, триумфатора Олимпиады-1972, семь раз занимали второе место в чемпионате СССР, а в 1975-м смогли опередить армейцев в борьбе за чемпионство. Судьба баскетбольного "Зенита" немного схожа с футбольным, который долго оставался в тени, пока в 2005 году "Газпром" не приобрел контрольный пакет акций клуба. С тех пор началась чемпионская история петербуржцев - за три последующих года команда не только впервые выиграла чемпионат России, но также завоевала Кубок и Суперкубок УЕФА. В общей сложности за последние 13 сезонов "Зенит" пять раз выиграл чемпионат России, в то время как три московских клуба вместе взятые - шесть (ЦСКА - четыре раза, "Спартак" и "Локомотив" - по разу). В спор Санкт-Петербурга и Москвы в 2008 и 2009 годах удалось вмешаться только казанскому "Рубину". Следующее столкновение двух столиц произойдет 2 декабря в Москве, где в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА примет СКА. Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга в начале своей российской истории не был серьезным соперником для красно-синих, но с 2011 года, когда должность вице-президента клуба занял Роман Ротенберг, петербуржцы получили большое финансирование и стали одним из лидеров российского хоккея. ЦСКА и СКА являются одними из сильнейших клубов в КХЛ и поставляют большое количество хоккеистов в сборную России, поэтому зрителей ждет интересная игра.