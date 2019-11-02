Подколзин вошел в окончательный состав молодежной сборной России по хоккею на Суперсерию

ТАСС, 2 ноября. Нападающий клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "СКА-Нева" из Санкт-Петербурга Василий Подколзин вошел в окончательный состав сборной России по хоккею среди игроков не старше 20 лет на матчи Суперсерии с командами канадских юниорских лиг. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В Канаду отправились 24 игрока, выступающие в российских клубах: вратари - Данил Исаев ("Локомотив"), Амир Мифтахов ("Барс"), Глеб Носов ("Зауралье"); защитники - Глеб Бабинцев ("Зауралье"), Данил Валитов ("Автомобилист"), Михаил Гордеев ("Сочи"), Никита Зоркин ("СКА-Нева"), Антон Малышев ("Буран"), Степан Островский ("Адмирал"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Сергей Телегин ("Югра"); нападающие - Родион Амиров ("Салават Юлаев"), Максим Грошев ("Нефтехимик"), Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все - "СКА-Нева"), Лев Комиссаров, Никита Ртищев (оба - ЦСКА), Илья Круглов, Владислав Михайлов (оба - "Динамо" Москва), Павел Ротенберг ("Динамо" Петербург), Егор Степанов ("Челмет"), Максим Соркин ("Звезда"), Захар Шабловский ("Спартак").

Из расширенного в основной состав не попали защитники Игорь Усманов ("Лада") и Петр Ясинский ("Трактор"), нападающие Александр Дарьин ("Локо") и Тимур Ибрагимов ("СКА-Нева"). Усманов вернулся в расположение клуба, Ясинский и Дарьин поедут на Турнир четырех наций в составе молодежной сборной России (для игроков не старше 20 лет).

В Канаде к составу российской сборной присоединятся семь игроков, выступающих за североамериканские клубы. В расширенный список входили восемь игроков: защитники Егор Замула ("Калгари Хитмен"), Никита Охотюк ("Оттава 67"), нападающие Егор Афанасьев ("Виндзор Спитфайр"), Никита Александров ("Шарлоттаун Айлендерс"), Дмитрий Завгородний ("Римуски Осеаник"), Руслан Исхаков (Университет Коннектикута), Егор Соколов ("Кейп Бретон Иглз"), Александр Хованов ("Монктон Уайлдкэтс").

Молодежная сборная России с 5 по 15 ноября проведет по две встречи со сборными Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL).