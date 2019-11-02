Шайба Капризова в 300-м матче в КХЛ помогла ЦСКА обыграть "Барыс"

ТАСС, 2 ноября. Московский ЦСКА на выезде переиграл "Барыс" из Нур-Султана со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе ЦСКА отличились Богдан Киселевич (40-я минута), Михаил Григоренко (53) и Кирилл Капризов (59). 22-летний Капризов провел 300-й матч в КХЛ (ЦСКА - 162, новокузнецкий "Металлург" - 84, уфимский "Салават Юлаев" - 54). В 300 матчах нападающий набрал 218 очков (102 шайбы + 116 голевых передач).

ЦСКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 39 очков в 24 матчах. "Барыс" располагается на четвертом месте в Восточной конференции, имея в активе 30 очков после 24 игр.

В следующей встрече ЦСКА на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" в понедельник, "Барыс" в гостях встретится с череповецкой "Северсталью" во вторник.