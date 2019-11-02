Тренер Ковалева заявил, что боксер удивит Альвареса в поединке за титул чемпиона мира

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 2 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг Сергей Ковалев планирует удивить мексиканца Сауля Альвареса в очном поединке. Об этом ТАСС заявил тренер россиянина Бадди Макгирт.

"Сергей очень хорошо готов, - сказал Макгирт. - Мы планируем удивить Альвареса, удивить прежде всего скоростью Ковалева. Мы не боимся поздних раундов, потому что будем готовы выложиться в них на полную".

Бой Ковалева против Альвареса пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе. На кону будет стоять чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO).