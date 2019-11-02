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Бокс

Мексиканский боксер Альварес заявил, что не боится ударов Ковалева

Бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации пройдет в ночь на воскресенье

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 2 ноября. /ТАСС/. Мексиканский боксер Сауль Альварес не боится ударов чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергея Ковалева. Об этом Альварес заявил журналистам.

"Это будет главный бой моей жизни. Новый вес, новый вызов. У Ковалева очень серьезные удары, с таким я еще не сталкивался в своей карьере. Но точно могу сказать, что я их не боюсь", - сказал 29-летний мексиканец.

Бой Ковалева против Альвареса пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени. На кону будет стоять чемпионский титул по версии WBO.

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Бокс
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