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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Мишина и Галлямов довольны, что не упустили своего шанса на победу на Гран-при

Российская пара стала победителем этапа серии во Франции

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 3 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рады, что не упустили своего шанса и одержали победу на этапе серии Гран-при во французском Гренобле в соревнованиях спортивных пар. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления.

Мишина и Галлямов по итогам короткой и произвольной программ набрали 207,58 балла. Второе место заняла российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,56), третьими стали американцы Хэвен Денни и Брэндон Фрэйзер (199,40).

"Мы победили, но это совсем не значит, что так будет и дальше - этот этап пропустили Наталья Забияко и Александр Энберт, французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Так что мы еще не со всеми соперниками боролись, все впереди, в том числе и декабрьский чемпионат России. Жизнь преподнесла нам подарок, победа, если честно, стала для нас неожиданностью - прокат идеальным не был", - рассказала Мишина.

"Это был наш шанс заявить о себе, удача оказалась на нашей стороне, - отметил Галлямов. - Мы заняли высокое место, но, судя по прокату, это действительно было не лучшее наше выступление. Завтра проснемся, будет новый день и новая работа. Мы хотим побеждать".

Фигуристы являются чемпионами мира среди юниоров (2019 год), бронзовыми призерами мирового первенства (2018), а также победителями финала юниорского Гран-при сезона-2018/19.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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