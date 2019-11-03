"Витесс" потерпел второе поражение подряд в чемпионате Нидерландов по футболу

ТАСС, 3 ноября. "Витесс" под руководством российского тренера Леонида Слуцкого на выезде уступил "Эммену" со счетом 1:2 в матче чемпионата Нидерландов по футболу.

В составе победителей отличились Михаэл Де Леу (11-я минута) и Николай Лаурсен (22). У "Витесса" гол забил Нуха Дико (33).

В турнирной таблице после 12 туров "Витесс" набрал 23 очка и занимает четвертое место. Лидирует амстердамский "Аякс" (32 очка). "Эммен" занимает 13-е место (13 очков). "Витесс" потерпел второе поражение подряд в чемпионате Нидерландов. В предыдущем туре команда уступила на своем поле "Ден Хагу" со счетом 0:2.

В следующем туре "Витесс" примет "Гронинген" 8 ноября, "Эммен" 10 ноября сыграет на выезде с клубом "АЗ Алкмар".

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в январе в тренерский штаб специалиста вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие. До этого Слуцкий работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия", возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды становился лучшим тренером года по версии РФС. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.