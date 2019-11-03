Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ATP

Новак Джокович выиграл теннисный турнир серии "Мастерс" в Париже

В решающем матче серб победил Дениса Шаповалова из Канады
Новак Джокович EPA-EFE/IAN LANGSDON
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 3 ноября. Сербский теннисист Новак Джокович победил представителя Канады Дениса Шаповалова в финальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже. Призовой фонд соревнований составил €5,2 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 32-летнего серба, посеянного на турнире под первым номером. Спортсмены встретились в четвертый раз, Джокович одержал победы во всех матчах.

На эту тему
Теннисисты Рублев и Хачанов уступили в финале турнира в Париже в парном разряде

Шаповалов в полуфинале должен был сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем, однако Надаль получил травму во время разминки перед матчем и снялся с турнира. Ранее борьбу на турнире завершили россияне Карен Хачанов (восьмой посев, второй круг), Андрей Рублев (первый круг) и Даниил Медведев (четвертый посев, второй круг).

Джокович возглавляет рейтинг ATP, в его активе теперь 77 титулов в одиночном разряде. Серб является семикратным победителем Открытого чемпионата Австралии, пятикратным чемпионом Уимблдона, трехкратным победителем Открытого чемпионата США и победителем Открытого чемпионата Франции. Также на его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Джокович в пятый раз выиграл "Мастерс" в Париже (2009, 2013-2015, 2019). Всего на его счету теперь 35 титулов на турнирах серии "Мастерс". По этому показателю он сравнялся с Надалем, в активе швейцарца Роджера Федерера 28 титулов.

Шаповалов занимает 28-е место мирового рейтинга, на счету 20-летнего теннисиста один титул АТР. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2017 году.

В прошлом году победителем турнира стал Хачанов, также из россиян "Мастерс" в Париже выигрывали Марат Сафин (2000, 2002, 2004) и Николай Давыденко (2006).

Теги
ATP
Реклама на ТАСС
Бой Ковалев - Альварес
Боксер Альварес откажется от чемпионского титула, которым владел Ковалев
В команде мексиканского спортсмена сообщили, что он вернется в средний вес
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС