Новак Джокович выиграл теннисный турнир серии "Мастерс" в Париже

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 32-летнего серба, посеянного на турнире под первым номером. Спортсмены встретились в четвертый раз, Джокович одержал победы во всех матчах.

Теннисисты Рублев и Хачанов уступили в финале турнира в Париже в парном разряде

Шаповалов в полуфинале должен был сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем, однако Надаль получил травму во время разминки перед матчем и снялся с турнира. Ранее борьбу на турнире завершили россияне Карен Хачанов (восьмой посев, второй круг), Андрей Рублев (первый круг) и Даниил Медведев (четвертый посев, второй круг).

Джокович возглавляет рейтинг ATP, в его активе теперь 77 титулов в одиночном разряде. Серб является семикратным победителем Открытого чемпионата Австралии, пятикратным чемпионом Уимблдона, трехкратным победителем Открытого чемпионата США и победителем Открытого чемпионата Франции. Также на его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Джокович в пятый раз выиграл "Мастерс" в Париже (2009, 2013-2015, 2019). Всего на его счету теперь 35 титулов на турнирах серии "Мастерс". По этому показателю он сравнялся с Надалем, в активе швейцарца Роджера Федерера 28 титулов.

Шаповалов занимает 28-е место мирового рейтинга, на счету 20-летнего теннисиста один титул АТР. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2017 году.

В прошлом году победителем турнира стал Хачанов, также из россиян "Мастерс" в Париже выигрывали Марат Сафин (2000, 2002, 2004) и Николай Давыденко (2006).