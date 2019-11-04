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Зимние олимпийские виды спорта

Сборная России выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку в США

Российские спортсмены завоевали шесть наград на первом этапе в сезоне
Семен Елистратов AP Photo/Rick Bowmer
Описание
Семен Елистратов
© AP Photo/Rick Bowmer

ТАСС, 4 ноября. Мужская сборная России заняла первое место в эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку, который завершился в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

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Даниил Ейбог, Павел Ситников, Виктор Ан и Семен Елистратов преодолели 5000 м за 6 минут 43,662 секунды. Второе место заняла сборная Южной Кореи (6.43,743), третье - команда Канады (6.43,883).

Всего на первом этапе Кубка мира в сезоне россияне завоевали шесть медалей. Золото в активе команд в смешанной и мужской эстафетах, а также Елистратова (1500 м), две серебряные медали завоевал Виктор Ан (500 м, 1000 м), бронза на счету Александра Шульгинова (1500 м).

Следующий этап Кубка мира пройдет в Монреале (Канада) 9-10 ноября.

Теги
Ан, ВикторЗимние олимпийские виды спорта
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Днем ранее он стал вторым на 500-метровке
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