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НХЛ

Хоккеист Кузнецов назвал результативные передачи своим хлебом с маслом

Российский форвард в ночь на понедельник отметился двумя голевыми передачами в матче с "Калгари"

ТАСС, 4 ноября. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов считает, что результативные передачи являются для него "хлебом с маслом". Комментарий Кузнецова приводит русскоязычная версия официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на понедельник "Вашингтон" дома обыграл "Калгари" (4:2). Кузнецов отметился двумя результативными передачами и был признан третьей звездой игрового дня. Его партнер по команде чешский форвард Якуб Врана оформил первый в карьере хет-трик в НХЛ, две шайбы он забросил с передач Кузнецова.

"Это мой хлеб с маслом, - сказал Кузнецов. - Я увидел его на совершенно пустом пространстве, и когда ты видишь партнера, явно поймавшего кураж, в такой позиции, надо просто отдать ему шайбу, и он все сделает. Я ему просто сказал, что к черту эту оборону, давай, забивай третий гол".

Всего в текущем сезоне 27-летний Кузнецов набрал 11 (5 шайб + 6 передач) очков. В следующем матче 8 ноября "Вашингтон" на выезде сыграет с "Флоридой".

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