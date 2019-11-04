"Оренбург" впервые одержал победу над "Уралом" в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 2:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.

В составе "Оренбурга" голы забили Джоэль Фамейе (4-я минута) и Рикарду Алвеш (45+1). В составе "Урала" отличился Эрик Бикфалви (64). Алвеш был признан лучшим игроком матча.

"Оренбург" впервые обыграл "Урал". Всего команды провели между собой восемь матчей - пять в премьер-лиге, два - в Футбольной национальной лиге, один - в Кубке России. Ранее екатеринбургский клуб одержал пять побед, еще две встречи завершились ничейным результатом.

"Оренбург" поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков после 15 матчей и опережая по дополнительным показателям "Урал" (седьмое место, 15 матчей) и "Спартак" (восьмое место, 14 матчей), также имеющих в активе по 18 очков.

В следующем матче 10 ноября "Оренбург" сыграет на домашнем поле с "Уфой", "Урал" двумя днями ранее на выезде встретится с грозненским "Ахматом".