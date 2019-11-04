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Футбол в России

"Оренбург" впервые одержал победу над "Уралом" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 2:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.

В составе "Оренбурга" голы забили Джоэль Фамейе (4-я минута) и Рикарду Алвеш (45+1). В составе "Урала" отличился Эрик Бикфалви (64). Алвеш был признан лучшим игроком матча.

"Оренбург" впервые обыграл "Урал". Всего команды провели между собой восемь матчей - пять в премьер-лиге, два - в Футбольной национальной лиге, один - в Кубке России. Ранее екатеринбургский клуб одержал пять побед, еще две встречи завершились ничейным результатом.

"Оренбург" поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков после 15 матчей и опережая по дополнительным показателям "Урал" (седьмое место, 15 матчей) и "Спартак" (восьмое место, 14 матчей), также имеющих в активе по 18 очков.

В следующем матче 10 ноября "Оренбург" сыграет на домашнем поле с "Уфой", "Урал" двумя днями ранее на выезде встретится с грозненским "Ахматом".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит15103230-833
2Ростов1593328-2330
3Локомотив1593323-1530
4Краснодар1585229-1729
5ЦСКА1583421-1427
6Оренбург1553720-2218
7Урал1553721-2918
8Спартак1453616-1518
9Уфа1545613-1617
10Крылья Советов1452718-1817
11Рубин144468-1616
12Арсенал1444616-2016
13Динамо1536611-1615
14Тамбов1542916-2214
15Ахмат1535710-2114
16Сочи1534812-2013
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