"Оренбург" впервые одержал победу над "Уралом" в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 2:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.
В составе "Оренбурга" голы забили Джоэль Фамейе (4-я минута) и Рикарду Алвеш (45+1). В составе "Урала" отличился Эрик Бикфалви (64). Алвеш был признан лучшим игроком матча.
"Оренбург" впервые обыграл "Урал". Всего команды провели между собой восемь матчей - пять в премьер-лиге, два - в Футбольной национальной лиге, один - в Кубке России. Ранее екатеринбургский клуб одержал пять побед, еще две встречи завершились ничейным результатом.
"Оренбург" поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков после 15 матчей и опережая по дополнительным показателям "Урал" (седьмое место, 15 матчей) и "Спартак" (восьмое место, 14 матчей), также имеющих в активе по 18 очков.
В следующем матче 10 ноября "Оренбург" сыграет на домашнем поле с "Уфой", "Урал" двумя днями ранее на выезде встретится с грозненским "Ахматом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|10
|3
|2
|30-8
|33
|2
|Ростов
|15
|9
|3
|3
|28-23
|30
|3
|Локомотив
|15
|9
|3
|3
|23-15
|30
|4
|Краснодар
|15
|8
|5
|2
|29-17
|29
|5
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|21-14
|27
|6
|Оренбург
|15
|5
|3
|7
|20-22
|18
|7
|Урал
|15
|5
|3
|7
|21-29
|18
|8
|Спартак
|14
|5
|3
|6
|16-15
|18
|9
|Уфа
|15
|4
|5
|6
|13-16
|17
|10
|Крылья Советов
|14
|5
|2
|7
|18-18
|17
|11
|Рубин
|14
|4
|4
|6
|8-16
|16
|12
|Арсенал
|14
|4
|4
|6
|16-20
|16
|13
|Динамо
|15
|3
|6
|6
|11-16
|15
|14
|Тамбов
|15
|4
|2
|9
|16-22
|14
|15
|Ахмат
|15
|3
|5
|7
|10-21
|14
|16
|Сочи
|15
|3
|4
|8
|12-20
|13