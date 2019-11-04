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Лига чемпионов

Около 400 болельщиков "Лейпцига" посетят гостевую игру Лиги чемпионов с "Зенитом"

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге во вторник

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Организованная поддержка немецкого "Лейпцига" в матче группового этапа Лиги чемпионов по футболу против российского "Зенита" будет составлять примерно 400 человек. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь немецкого клуба Беньямин Ипполити.

"Лейпциг" сыграет с "Зенитом" в Санкт-Петербурге во вторник, начало встречи - 20:55 мск.

"Должно было приехать больше болельщиков, но не все смогли доехать. Мы ожидаем около 350-370 болельщиков "Лейпцига", может быть, количество возрастет до 400", - заявил Ипполити.

Игра пройдет на "Газпром-Арене", вмещающей 62 315 зрителей.

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