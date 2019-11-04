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Лига чемпионов

Тренер "Лейпцига" Нагельсман не ждет изменений в игре "Зенита" после первого матча

Встреча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет во вторник в Санкт-Петербурге
Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсман Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсман
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Главный тренер немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсман считает, что тренерский штаб российского "Зенита" не будет вносить серьезных изменений в свою игру по сравнению с прошлой очной встречей. Такое мнение Нагельсман высказал на предматчевой пресс-конференции.

"Лейпциг" сыграет с "Зенитом" на выезде во вторник, начало - 20:55 мск.

"Я думаю, что матчи будут похожими, - сказал Нагельсман. - Команда всегда показывает то, что умеет, конечно, не всегда все получается, в прошлом матче было видно, что "Зенит" умеет многое. Ожидаем, что завтра будет более высокая защита от них, но не думаю, что что-то кардинально поменяется в игре "Зенита". Мы анализировали все матчи "Зенита", он мог победить ЦСКА (в матче 15-го тура чемпионата России, который завершился со счетом 1:1 - прим. ТАСС), самое главное, чтобы наши футболисты знали, что ожидать от соперника и как ему противодействовать".

"Очень важно не давать [Артему] Дзюбе принимать мячи, в прошлом матче мы хорошо защищались против него. Здесь не надо воевать с симптомами, а выявлять их раньше, то есть не давать мячу доходить до Дзюбы", - добавил 32-летний тренер.

Полузащитник "Лейпцига" Конрад Лаймер также поделился ожиданиями от предстоящей встречи. "В последних двух играх мы показали, что умеем играть в футбол. Наша задача заключается в том, чтобы с первой и до последней секунды выполнять план на игру", - отметил футболист.

В субботу "Лейпциг" дома победил "Майнц" в матче чемпионата Германии со счетом 8:0, а тремя днями ранее разгромил "Вольфсбург" в гостевой встрече Кубка страны (6:1). Подопечные Нагельсмана с шестью очками в активе лидируют в группе G после трех матчей, на второй строчке расположился "Зенит" (4 очка), на третьей - французский "Лион" (4), на четвертой - португальская "Бенфика" (3).

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