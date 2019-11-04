Футболисты "Спартака" потерпели первое поражение при тренере Тедеско, уступив "Арсеналу"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл со счетом 0:1 тульскому "Арсеналу" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве на "Открытие-Арене".

Гол забил Евгений Луценко (16-я минута).

Для столичного клуба эта встреча стала 100-й на "Открытие-Арене", первым матчем красно-белых на этом стадионе стала товарищеская игра против сербской "Црвены Звезды" (1:1), прошедшая 5 сентября 2014 года в присутствии 37734 человек. Первый удар по мячу в матче с "Арсеналом" нанес голкипер хоккейного "Спартака" словак Юлиус Гудачек.

Для "Спартака" это поражение стало третьим подряд в очных матчах с тульской командой и первым под руководством главного тренера немца Доменико Тедеско во всех турнирах, ранее красно-белые один раз сыграли вничью и дважды победили. "Арсенал" прервал безвыигрышную серию из семи матчей в чемпионате.

25-летний вратарь туляков Егор Шамов провел второй матч в Российской премьер-лиге (РПЛ), впервые отыграв "на ноль". На 45-й минуте на поле в составе "Спартака" вышел Наиль Умяров, заменивший травмированного Илью Кутепова. На 87-й минуте Тедеско получил за неспортивное поведение желтую карточку, которая стала для него второй в нынешнем сезоне.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея 18 очков после 15 игр. "Арсенал" набрал 19 баллов в 15 матчах и поднялся на шестую строчку.

В следующем туре "Спартак" 9 ноября примет самарские "Крылья Советов", "Арсенал" днем позднее сыграет дома с санкт-петербургским "Зенитом".

Ход матча

Тедеско продолжил ротацию состава, по сравнению с победной игрой 1/8 финала Олимп - Кубка России против "Ростова" (2:1) он выпустил четырех новых футболистов - вместо полузащитников Алекса Крала, Умярова и Зелимхана Бакаева, а также нападающего Эсекьеля Понсе на поле "Открытие-Арены" с первых минут вышли полузащитники Лоренсо Мельгарехо, Джано Ананидзе, Гус Тил и Резиуан Мирзов. У "Арсенала" в составе обращало на себя внимание появление вратаря Шамова, для которого эта игра стала всего второй в премьер-лиге, а также отсутствие получившего повреждение полузащитника Игоря Горбатенко. В составах команд ожидаемо не оказалось отбывающих дисквалификацию Бакаева и защитника туляков Виктора Альвареса, кроме того, против красно-белых не мог сыграть арендованный гостями у москвичей полузащитник Александр Ломовицкий.

Первый удар по мячу нанес вратарь хоккейного "Спартака" Гудачек, этот визит стал ответным - 29 октября Александр Максименко посетил игру регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против финского "Йокерита" (4:2), где произвел символическое вбрасывание. Стартовые минуты прошли при территориальном преимуществе хозяев поля, но Шамову всерьез не приходилось вступать в игру. Чем ближе была середина тайма, тем больше гости выравнивали игру. На 16-й минуте позиционная атака туляков завершилась голом - Даниил Лесовой протащил мяч, отдал передачу на экс-спартаковца Кирилла Комбарова, который выполнил навес в штрафную точно на голову Луценко, форвард пробил в противоход вратарю "Спартака" и открыл счет в матче.

Пропустив, красно-белые попытались быстро ответить, но самым опасным моментом до перерыва остался выпад Айртона, с которым справился Шамов. На исходе получаса "Спартак" вполне мог претендовать на получение численного преимущества, но арбитр Алексей Сухой не стал удалять Луценко, который в центре поля грубо сыграл в подкате против бразильского защитника хозяев поля. Перед самым перерывом Тедеско пришлось делать незапланированную замену - травму получил центральный защитник Кутепов, вместо него вышел Умяров, таким образом, "Спартак" перестроился на игру с четырьмя игроками обороны.

Перестановка, сделанная перед самым перерывом, не сразу, но пошла на пользу москвичам. На 49-й минуте они едва не пропустили второй мяч, но Георгий Джикия сумел нейтрализовать проход Лесового. Уже спустя две минуты счет должен был становиться ничейным, но Мельгарехо завершил красиво разыгранную комбинацию ударом во вратаря с семи метров, еще через несколько минут Шамов отразил удар Джордана Ларссона в ближний угол. "Спартак" и не думал останавливаться на этом, организовав планомерную осаду штрафной "Арсенала", но гости не без проблем справлялись с выпадами соперников. Последние минуты "Спартак" провел, нагружая навесами штрафную туляков, но Шамов справлялся со всеми атаками.