Тедеско: "Спартак" не заслужил победу над "Арсеналом" из-за плохого первого тайма

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" не заслужили победу в матче чемпионата России с тульским "Арсеналом" из-за плохого первого тайма. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

"Спартак" потерпел первое поражение при Тедеско, уступив дома в матче 15-го тура чемпионата России "Арсеналу" со счетом 0:1.

"Мы не заслужили победу из-за первого тайма, играли недостаточно хорошо, соперник много владел мячом. Гол мы пропустили очень просто, поэтому есть над чем подумать. Второй тайм был у нас лучше, но соперник играл очень умно, старался сбить игровой ритм", - сказал Тедеско.

В конце первого тайма из-за травмы был заменен защитник Илья Кутепов. "Ситуация с ним не ясна, но думаю, что у него проблемы с мышцами задней поверхности бедра. Перед игрой ко мне обратились представители медицинского штаба и тренер по физподготовке, которые сказали, что три игрока находятся в зоне риска: [Алекс] Крал, [Наиль] Умяров и Кутепов. Двух мы поставили в состав, и вы видели, что произошло, и хорошо, что мы сохранили Алекса и Наиля", - отметил он.

Тедеско объяснил появление на поле полузащитников Гуса Тила и Джано Ананидзе, которые до этого не попадали в основной состав. "Гус проделал большую работу, но играть против команды, которая действует персонально по игрокам, непросто. Для этого нужно очень много движений на противоходе, и у Тила, как и у остальных, в первом тайме не получилось, но в целом оцениваю его игру хорошо. Что касается Джано, то он хорошо показал себя на тренировках и заслужил выйти на поле, а Крал не вышел в первом тайме, поскольку по сумме двух последних матчей пробежал 25 км и устал, как и Умяров", - подчеркнул Тедеско.

В следующем матче "Спартак" дома сыграет 9 ноября против "Крыльев Советов".