Капитан ФК "Спартак" Джикия считает, что борьба в чемпионате России не завершена

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Борьба в чемпионате России по футболу после 15 туров для московского "Спартака" еще не завершена. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал защитник и капитан красно-белых Георгий Джикия.

"Спартак" в понедельник в Москве потерпел поражение от тульского "Арсенала" (0:1) в матче 15-го тура чемпионата страны. До завершения турнира командам остается провести еще по 15 игр. На данный момент красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Отставание от занимающего первое место петербургского "Зенита" составляет 15 очков.

"Пропустили нелепый гол. По-моему, это был единственный момент, который создал "Арсенал", - сказал Джикия, комментируя итоги встречи с туляками. - Что касается нас, впереди не смогли сделать последний пас, чтобы забить. Хотя были хорошие моменты, подходы и удары - в первом тайме у Айртона был выход один на один, во втором Лоренсо Мельгарехо был в убойной позиции, моменты были, но не получилось забить".

"В перерыве [главный тренер "Спартака" Доменико] Тедеско был спокоен, обсудили и перестроили игру, из-за травмы Ильи Кутепова футболисты поменялись позициями. Применили корректировки и во втором тайме полностью доминировали, но не получилось забить", - отметил защитник.

На вопрос о том, как действовать против команд, которые играют с упором на глухую оборону, Джикия ответил: "Посмотрим, что можно поменять. Мы доверяем тренерскому штабу. Будем дальше анализировать и смотреть".

"Борьба в чемпионате закончена? Почему? По-моему, впереди 15 туров. После 30-го тура посчитаем очки", - резюмировал капитан "Спартака".