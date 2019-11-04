Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Капитан ФК "Спартак" Джикия считает, что борьба в чемпионате России не завершена

Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице и отстают от лидера на 15 очков
Георгий Джикия (справа) Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Георгий Джикия (справа)
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Борьба в чемпионате России по футболу после 15 туров для московского "Спартака" еще не завершена. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал защитник и капитан красно-белых Георгий Джикия.

"Спартак" в понедельник в Москве потерпел поражение от тульского "Арсенала" (0:1) в матче 15-го тура чемпионата страны. До завершения турнира командам остается провести еще по 15 игр. На данный момент красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Отставание от занимающего первое место петербургского "Зенита" составляет 15 очков.

"Пропустили нелепый гол. По-моему, это был единственный момент, который создал "Арсенал", - сказал Джикия, комментируя итоги встречи с туляками. - Что касается нас, впереди не смогли сделать последний пас, чтобы забить. Хотя были хорошие моменты, подходы и удары - в первом тайме у Айртона был выход один на один, во втором Лоренсо Мельгарехо был в убойной позиции, моменты были, но не получилось забить".

"В перерыве [главный тренер "Спартака" Доменико] Тедеско был спокоен, обсудили и перестроили игру, из-за травмы Ильи Кутепова футболисты поменялись позициями. Применили корректировки и во втором тайме полностью доминировали, но не получилось забить", - отметил защитник.

На вопрос о том, как действовать против команд, которые играют с упором на глухую оборону, Джикия ответил: "Посмотрим, что можно поменять. Мы доверяем тренерскому штабу. Будем дальше анализировать и смотреть".

"Борьба в чемпионате закончена? Почему? По-моему, впереди 15 туров. После 30-го тура посчитаем очки", - резюмировал капитан "Спартака".

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Олимпийский чемпион 1996 года гимнаст Василенко умер в возрасте 43 лет
Он завоевал золото Олимпийских игр в Атланте в командных соревнованиях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС