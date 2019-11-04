Испорченный юбилей "Открытие-Арены". "Спартак" впервые проиграл при Доменико Тедеско

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. "Спартак" на своем поле потерпел поражение от тульского "Арсенала" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Открытие-Арена" в присутствии 19 310 зрителей, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал нападающий Евгений Луценко, голевую передачу ему отдал бывший защитник "Спартака" Кирилл Комбаров. Лучшим игроком матча был признан 25-летний вратарь гостей Егор Шамов, который провел второй матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) и впервые сыграл на ноль.

Для красно-белых матч против "Арсенала" стал 100-м на "Открытие-Арене". Первый матч на стадионе прошел 5 сентября 2014 года, тогда красно-белые в товарищеской игре сыграли вничью с сербской "Црвеной Звездой" (1:1). Кроме того, "Спартак" в третий раз подряд потерпел поражение от туляков. В прошлом сезоне после первого проигрыша (2:3, в Москве) в отставку был отправлен главный тренер Массимо Каррера, а после второго (0:3, в Туле) состоялось заседание совета директоров клуба, на котором были удовлетворены просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении от занимаемых должностей по завершении сезона-2018/19. "Спартак" впервые проиграл под руководством главного тренера Доменико Тедеско. В трех предыдущих встречах красно-белые один раз сыграли вничью и дважды победили. Для "Арсенала" во встрече с москвичами подошла к концу семиматчевая серия без побед в чемпионате страны (три ничьи, четыре поражения). Предыдущая победа туляков датирована 25 августа, тогда они дома обыграли "Оренбург" (2:1). Ротация не пошла на пользу "Спартаку" По сравнению с победным матчем против "Ростова" (2:1) в 1/8 финала Олимп - Кубка России Тедеско сделал четыре изменения в стартовом составе: вместо полузащитников Алекса Крала, Наиля Умярова и Зелимхана Бакаева, а также нападающего Эсекьеля Понсе на поле появились четыре хавбека - Лоренсо Мельгарехо, Джано Ананидзе, Гус Тил и Резиуан Мирзов. У гостей из-за повреждения встречу пропускал полузащитник Игорь Горбатенко. Также из-за дисквалификаций не играли Бакаев и игрок обороны туляков Виктор Альварес. Кроме того, против красно-белых не мог сыграть арендованный гостями у москвичей полузащитник Александр Ломовицкий. Перед стартовым свистком первый удар по мячу нанес вратарь хоккейного "Спартака" Юлиус Гудачек. Хозяева начали встречу с территориальным преимуществом, но Шамову всерьез не приходилось вступать в игру. После 10-й минуты гостям удалось выравнять игру, а уже на 16-й минуте туляки вышли вперед. Их позиционная атака началась с того, что Даниил Лесовой протащил мяч, выполнил передачу на капитана команды Комбарова, который выполнил навес в штрафную точно на голову Евгения Луценко - форвард пробил в противоход вратарю "Спартака" Александру Максименко. После пропущенного мяча спартаковцы активизировались, но игроки группы атаки не смогли в полной мере проявить себя - самым опасным моментом до перерыва остался выпад защитника Айртона, с которым справился Шамов. На 30-й минуте хозяева поля вполне могли претендовать на получение численного преимущества, но арбитр Алексей Сухой не стал удалять Луценко, который в центре поля грубо сыграл в подкате против бразильского защитника хозяев поля. Уже перед самым перерывом Тедеско пришлось сделать замену - центральный защитник Илья Кутепов не смог продолжить игру, вместо него вышел полузащитник Наиль Умяров. Эта перестановка повлекла за собой перестроение на схему с четырьмя игроками обороны. Первые минуты после перерыва ушли у "Спартака" на адаптацию к новой схеме, чем едва не воспользовался "Арсенал" - Лесовой выскакивал один на один с Максименко, но прорыв полузащитника в последний момент без нарушения правил прервал капитан команды Георгий Джикия. После этого красно-белые перехватили инициативу, создав два отличных момента у ворот гостей: сначала счет должен был стать ничейным после удара Мельгарехо с нескольких метров, а следом Джордан Ларссон был близок к тому, чтобы поразить ближний нижний угол ворот Шамова. В обоих случаях 25-летний голкипер "Арсенала" сыграл здорово, оставив ворота своей команды в неприкосновенности. "Спартак" не думал останавливаться, но взломать насыщенную оборону "Арсенала" с помощью проникающих передач и атак через полуфланги не удалось. Не принес дивидендов и финальный штурм с большим числом навесов. В самой концовке счастья у чужих ворот искал даже Максименко, но в этот вечер туляки сумели выстоять и одержать выездную победу.

' Матч ТВ'

"Арсенал" ехал в Москву за победой Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко на послематчевой пресс-конференции отметил, что его команда могла забить "Спартаку" больше одного мяча. "Ребята выполнили установку, сыграли дисциплинированно, при этом у "Спартака" были очень хорошие моменты, но вратарь выручил нас в двух моментах. Чуть поспокойнее сыграли, можно было забить и два, и три гола", - сказал наставник туляков.

В оценке количества опасных моментов у ворот "Арсенала" с тренером согласился вратарь Егор Шамов. "Спартаку" почти ничего не удалось создать, если не считать некоторые моменты, с которыми мы справились, - отметил голкипер. - Ехали играть на победу, просто была тактика отдать инициативу и закрыть "Спартаку" зоны, так как они используют много разрезающих передач, а мы бы играли на контратаках. Не знаю, как тренеры это хотели преподнести, но я это так понял". Президент клуба Гурам Аджоев в разговоре с ТАСС выделил то, как туляки сыграли в обороне. "Ребята молодцы, выдержали установку, оборонялись всей командой, - сказал он. - Рад за ребят, тем более что два месяца не выигрывали. Думаю, что болельщики будут рады, мы взяли золотые три очка". "Спартак" проиграл из-за нелепого гола Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско похвалил соперника за то, как тот играл при счете 1:0. "Мы не заслужили победу из-за первого тайма, играли недостаточно хорошо, соперник много владел мячом, - признал немецкий специалист. - Гол мы пропустили очень просто, поэтому есть над чем подумать. Второй тайм был у нас лучше, но соперник играл очень умно, старался сбить игровой ритм".

Также новый наставник красно-белых признался, что еще не привык к лимиту на легионеров в чемпионате России. В концовке первого тайма он собирался выпустить вместо травмированного Кутепова чеха Крала, но в тот момент на поле уже находились шесть максимально разрешенных иностранных футболистов. В итоге на поле появился Умяров. "Я знал об этом правиле, но оно новое для меня, - сказал он. - Хорошо, что есть отличные помощники, которые мне напомнили про него". Джикия, характеризуя единственный пропущенный мяч, высказался более резко. "Пропустили нелепый гол, по-моему, это был единственный момент, который создал "Арсенал", - заявил он. - Что касается нас, впереди не смогли сделать последний пас, чтобы забить. Хотя были хорошие моменты, подходы и удары, в первом тайме у Айртона был выход один на один, во втором Лоренсо Мельгарехо был в убойной позиции, моменты были, но не получилось забить". После 15-го тура "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков, "Арсенал", набравший на одно очко больше, располагается на шестой строчке. Лидерство удерживает петербургский "Зенит", на счету которого 33 очка. В 16-м туре красно-белые 9 ноября в Москве сыграют с самарскими "Крыльями Советов". "Арсенал" днем позднее в Туле примет "Зенит". Несмотря на отставание в 15 очков от первого места, Джикия оптимистично высказался о турнирных перспективах "Спартака". "Борьба в чемпионате закончена? Почему? Впереди 15 туров, после 30-го тура посчитаем очки", - заявил капитан красно-белых. Пятерка лидеров и высокая конкуренция в середине таблицы За 15 туров в чемпионате России окончательно сформировалась группа команд, которая будет бороться за первое место. Это "Зенит" (33 очка), "Ростов" (30), "Локомотив" (30), "Краснодар" (29) и ЦСКА (27). Отрыв петербургской команды от ближайшего преследователя не велик, но по статистике после перехода на систему "осень - весна" в большинстве случаев победитель первого круга в итоге завоевывает золото. Исключением стал сезон-2013/14, в котором "Зенит" после 15 игр на три очка опережал "Локомотив", а чемпионом стал ЦСКА. Обращает на себя внимание плотность в середине таблицы. Отстающий от первой пятерки на 8 очков "Арсенал" от зоны стыковых матчей (13-е и 14-е места) отделяют 4 очка. "Крылья Советов", "Оренбург", "Спартак" и "Урал", набрав по 18 очков, занимают позиции с седьмой по десятую. На одно очко меньше у "Уфы" и "Рубина", которые находятся на 11-й и 12-й строчках. В зоне стыковых матчей после половины чемпионата находятся "Динамо" (15) и дебютант премьер-лиги "Тамбов" (14), замыкают таблицу "Ахмат" (14) и еще один дебютант высшего дивизиона российского футбола "Сочи" (13). Сформировалось трио форвардов, ведущих борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата, - Элдор Шомуродов ("Ростов"), Александр Соболев ("Крылья Советов") и Артем Дзюба ("Зенит"). У двух первых на счету по 10 голов, нападающий петербургской команды забил на один мяч меньше. При этом игрок "Зенита" лидирует по числу голевых передач (8) и количеству очков по системе "гол плюс пас" - 17 (9+8). Нападающему ЦСКА Федору Чалову в сезоне-2018/19 хватило 15 мячей, чтобы единолично выиграть спор бомбардиров.