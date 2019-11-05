"Бостон" победил "Питтсбург" в НХЛ, Маршанд и Пастрняк продлили результативные серии

ТАСС, 5 ноября. "Бостон" обыграл "Питтсбург" со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард гостей Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Шайбы в составе "Питтсбурга" забросили Доминик Кахун (26-я минута), Ник Бьюгстад (30), Брайан Раст (36) и Джон Марино (40). У "Бостона" отличились Джейк Дебраск (6), Брэд Маршанд (14, 59), Давид Пастрняк (25), Тори Круг (49) и Патрис Бержерон (60).

Маршанд продлил результативную серию до 13 матчей (на данный момент лучший результат в сезоне), Пастрняк - до 12 (повторил собственный рекорд). Пастрняк возглавляет списки бомбардиров и снайперов чемпионата с 29 очками и 14 голами соответственно. Маршанд идет на втором месте в гонке бомбардиров с 28 очками (10+18).

Малкин провел второй матч после травмы, всего на его счету 2 очка (1+1) в четырех матчах сезона.