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НХЛ

"Бостон" победил "Питтсбург" в НХЛ, Маршанд и Пастрняк продлили результативные серии

Евгений Малкин отметился передачей, набрав первое очко после травмы

ТАСС, 5 ноября. "Бостон" обыграл "Питтсбург" со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард гостей Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Шайбы в составе "Питтсбурга" забросили Доминик Кахун (26-я минута), Ник Бьюгстад (30), Брайан Раст (36) и Джон Марино (40). У "Бостона" отличились Джейк Дебраск (6), Брэд Маршанд (14, 59), Давид Пастрняк (25), Тори Круг (49) и Патрис Бержерон (60).

Маршанд продлил результативную серию до 13 матчей (на данный момент лучший результат в сезоне), Пастрняк - до 12 (повторил собственный рекорд). Пастрняк возглавляет списки бомбардиров и снайперов чемпионата с 29 очками и 14 голами соответственно. Маршанд идет на втором месте в гонке бомбардиров с 28 очками (10+18).

Малкин провел второй матч после травмы, всего на его счету 2 очка (1+1) в четырех матчах сезона.

Родившийся в Бостоне защитник "Питтсбурга" Марино забросил первую шайбу в НХЛ в карьере.

"Бостон" выиграл шестой матч подряд и занимает второе место в таблице Восточной конференции, "Питтсбург" идет на седьмом месте.

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