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Летние неолимпийские виды спорта

Аргентина и ОАЭ претендуют на проведение матча за шахматную корону в 2020 году

Предыдущий матч прошел в 2018 году в Лондоне

ТАСС, 5 ноября. Аргентина и ОАЭ подали заявки на проведение матча за мировую шахматную корону в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Отмечается, что об этом во время церемонии открытия этапа Гран-при FIDE в немецком Гамбурге объявил президент FIDE Аркадий Дворкович.

Предыдущий матч за звание чемпиона мира по шахматам прошел в 2018 году в Лондоне, тогда норвежец Магнус Карлсен обыграл американца Фабиано Каруану. Карлсен завоевал титул чемпиона мира в 2013 году, победив в индийском Ченнаи индийца Вишванатана Ананда. Карлсен помимо встречи с Каруаной еще дважды защищал титул чемпиона мира: в 2014 году в Сочи он победил Ананда, а в 2016-м в Нью-Йорке - россиянина Сергея Карякина.

В следующем году Карлсен встретится с победителем турнира претендентов, который в марте-апреле 2020 года пройдет в Екатеринбурге.

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Летние неолимпийские виды спорта
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