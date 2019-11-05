СМИ: суд оправдал велогонщиков Винокурова и Колобнева по делу о договорной гонке

ТАСС, 5 ноября. Суд оправдал бывших велогонщиков казахстанца Александра Винокурова и россиянина Александра Колобнева, которые подозревались в сговоре во время одной из гонок. Об этом сообщает бельгийский портал DH.

Отмечается, что суд не нашел доказательств вины спортсменов.

Прокуратура Бельгии в 2012 году обвинила спортсменов в участии в договорной гонке. По данным следователей, Винокуров выплатил Колобневу €150 тыс., чтобы россиянин уступил ему на финише гонки "Льеж - Бастонь - Льеж" в 2010 году. В качестве доказательства вины спортсменов прокуратура приводила переписки велогонщиков и банковские документы.

Винокуров является олимпийским чемпионом 2012 года, серебряным призером Игр-2000, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. Колобнев в 2008 году завоевал бронзу Олимпийских игр, также он дважды становился серебряным призером чемпионатов мира.