Черчесов: футболист "Спартака" Зобнин не будет играть в сборной России справа в обороне

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что не планирует использовать полузащитника Романа Зобнина в качестве правого защитника, в отличие от нового наставника "Спартака" немца Доменико Тедеско. Об этом специалист рассказал журналистам.

Тедеско был назначен на пост главного тренера "Спартака" 14 октября. После его прихода в клуб центральный полузащитник Зобнин стал действовать справа в обороне, а атакующий хавбек Зелимхан Бакаев - в центре полузащиты. Оба игрока красно-белых 5 ноября были включены Черчесовым в состав на ноябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года, в которых сборная сыграет с командами Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).

"Мы ни разу не звонили тренерам клубов и не говорили, где и кого использовать, - сказал Черчесов. - Мой коллега из "Спартака" только узнает нашу лигу, мы-то уже знаем. Нравоучений никому не даем. У нас Зобнин справа играть не будет, там есть, кому играть, в середине тоже, поэтому Бакаев у нас на другой позиции".

"Но мы зависимы от клубов, часто об этом говорим. Если заиграют на новых позициях - замечательно", - добавил он.

Штаб сборной следил за Кутеповым

Также Черчесов подтвердил, что тренерский штаб сборной наблюдал за игрой защитника "Спартака" Ильи Кутепова. Основной игрок обороны национальной команды на чемпионате мира за год и четыре месяца после мирового первенства из-за травм провел во всех турнирах 22 матча. Последнее повреждение он получил накануне объявления состава - 4 ноября в матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:1).