Теннисист Хачанов назвал сезон-2019 нестабильным для себя

ТАСС, 5 ноября. Российский теннисист Карен Хачанов назвал сезон-2019 для себя непростым и нестабильным. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

"Это был непростой год для меня. Несмотря на то что он был не особо стабильным, я считаю, что все равно были успешные и зрелищные матчи. Я благодарен всем тем, кто продолжал меня поддерживать даже тогда, когда у меня была череда поражений. Возможно, в этом году не получилось соответствовать всем вашим и моим ожиданиям, но я верю, что со всей моей проделанной работой следующий год принесет еще больше побед", - написал теннисист.

В ноябре 23-летний Хачанов спустился с восьмого на 17-е место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В 2019 году россиянин не сумел победить ни на одном турнире под эгидой организации. На его счету финал парижского турнира серии "Мастерс" в парном разряде, где он вместе с соотечественником Андреем Рублевым уступил 4 ноября в французам Пьеру-Югу Эрберу и Николя Маю (4:6, 1:6). Хачанов выиграл "Мастерс" в Париже в одиночном разряде в 2018 году, на турнире нынешнего года выбыл во втором круге.

Также Хачанов в 2019 году дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, что стало его лучшим достижением на турнирах серии Большого шлема. По итогам сезона россиянин не сумел отобраться на Итоговый турнир АТР, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Всего в активе Хачанова четыре победы на турнирах АТР. В течение 2019 года россиянин трижды поднимался на восьмую строчку мирового рейтинга, что является его лучшим достижением в карьере.

Хачанов в составе сборной России примет участие в Кубке Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября. Сборная России сыграет в группе В с командами Испании и Хорватии.