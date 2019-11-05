Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 6 ноября. Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия сохранила преимущество перед располагающейся на седьмой строчке Россией по итогам матчей четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник. В этот день петербургский "Зенит" дома потерпел поражение от немецкого "Лейпцига" (0:2), а португальская "Бенфика" на выезде уступила французскому "Лиону" (1:3).

В среду в главном еврокубковом турнире московский "Локомотив" на своем поле встретится с итальянским "Ювентусом", в этот же день португальская "Витория" на своем поле встретится с английским "Арсеналом" в вынесенном матче Лиги Европы. Днем позже заочное противостояние российских и португальских клубов продолжится во втором по значимости еврокубке - московский ЦСКА в Будапеште встретится с венгерским "Ференцварошем", а "Краснодар" дома примет турецкий "Трабзонспор". Представляющие Португалию "Спортинг", "Порту" и "Брага" сыграют с норвежским "Русенборгом", шотландским "Рейнджерс" и турецким "Бешикташем" соответственно.

Ни Россия, ни Португалия во вторник не смогли набрать баллов в таблицу коэффициентов УЕФА, в их активе осталось 43,883 и 44,849 балла соответственно. Если Россия в течение этого сезона сможет вернуться на шестую позицию, то стране будет позволено заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - три в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна - с третьего квалификационного раунда), одну - в Лигу Европы (групповой этап), две - в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять команд: две в Лигу чемпионов (одна стартует с группового раунда, вторая - с третьего квалификационного раунда), одну - в Лигу Европы (раунд плей-офф), две - в Лигу конференций (третий и второй квалификационный раунды).

Изначально в еврокубках стартовали шесть российских команд, но московский "Спартак" и тульский "Арсенал" не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.