Дортмундская "Боруссия" одержала волевую победу над "Интером" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 6 ноября. Немецкая "Боруссия" (Дортмунд) со счетом 3:2 обыграла итальянский "Интер" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей дублем отметился защитник Ашраф Хакими (51-я и 77-я минуты), один гол на счету Юлиана Брандта (64), у проигравших отличились Лаутаро Мартинес (5-я минута) и Матиас Весино (40). Мартинес стал первым игроком "Интера", который забил в трех матчах подряд в Лиге чемпионов за клуб с 2010 года, тогда это достижение оформил Самюэль Это'О. На счету Хакими четыре из пяти мячей немецкого клуба в текущем сезоне Лиги чемпионов.

В другом матче группы F, который прошел ранее во вторник, испанская "Барселона" дома сыграла вничью с чешской "Славией" (0:0). В турнирной таблице лидирует "Барселона", набрав восемь очков, вторым идет "Боруссия" (7), третьим - "Интер" (4), замыкает турнирную таблицу "Славия" (2). В следующем матче "Боруссия" в гостях сыграет с "Барселоной" 27 ноября, "Интер" в этот же день в Чехии сыграет со "Славией".

В матче группы Е английский "Ливерпуль" одержал третью подряд победу, победив в домашнем матче бельгийский "Генк" (2:1), австрийский "Зальцбург" в гостях сыграл вничью с итальянским "Наполи" (1:1). Первое место в группе занимает "Ливерпуль" (9), второе - "Наполи" (8), третье - "Зальцбург" (4), четвертое - "Генк" (1). В следующем туре "Ливерпуль" примет "Наполи" 27 ноября, "Генк" дома встретится с "Зальцбургом" в этот же день.