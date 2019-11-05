Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Дортмундская "Боруссия" одержала волевую победу над "Интером" в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 3:2

ТАСС, 6 ноября. Немецкая "Боруссия" (Дортмунд) со счетом 3:2 обыграла итальянский "Интер" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей дублем отметился защитник Ашраф Хакими (51-я и 77-я минуты), один гол на счету Юлиана Брандта (64), у проигравших отличились Лаутаро Мартинес (5-я минута) и Матиас Весино (40). Мартинес стал первым игроком "Интера", который забил в трех матчах подряд в Лиге чемпионов за клуб с 2010 года, тогда это достижение оформил Самюэль Это'О. На счету Хакими четыре из пяти мячей немецкого клуба в текущем сезоне Лиги чемпионов.

В другом матче группы F, который прошел ранее во вторник, испанская "Барселона" дома сыграла вничью с чешской "Славией" (0:0). В турнирной таблице лидирует "Барселона", набрав восемь очков, вторым идет "Боруссия" (7), третьим - "Интер" (4), замыкает турнирную таблицу "Славия" (2). В следующем матче "Боруссия" в гостях сыграет с "Барселоной" 27 ноября, "Интер" в этот же день в Чехии сыграет со "Славией".

В матче группы Е английский "Ливерпуль" одержал третью подряд победу, победив в домашнем матче бельгийский "Генк" (2:1), австрийский "Зальцбург" в гостях сыграл вничью с итальянским "Наполи" (1:1). Первое место в группе занимает "Ливерпуль" (9), второе - "Наполи" (8), третье - "Зальцбург" (4), четвертое - "Генк" (1). В следующем туре "Ливерпуль" примет "Наполи" 27 ноября, "Генк" дома встретится с "Зальцбургом" в этот же день.

Реклама на ТАСС
Лига чемпионов
Поражение по делу. Футболисты "Зенита" дома уступили "Лейпцигу" в матче Лиги чемпионов
"Зенит" проиграл со счетом 0:2
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС