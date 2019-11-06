Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Нидерландах

Бывший футболист ЦСКА Хонда подписал контракт с "Витессом" Слуцкого

33-летний полузащитник заключил контракт до конца сезона

ТАСС, 6 ноября. Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной Японии Кейсукэ Хонда заключил соглашение с голландским клубом "Витесс", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Витесса".

33-летний полузащитник заключил контракт с "Витессом" на правах свободного агента до конца сезона. Предыдущим клубом Хонды был австралийский "Мельбурн Виктори", который он покинул в мае 2019 года.

"Когда-то давно я играл в футбол в Нидерландах. Надеюсь, футбольные фанаты в этой стране до сих пор помнят меня, во всяком случае, я сделаю все, чтобы произвести впечатление на поле. Я хочу быть важным для команды и с нетерпением жду игры на стадионе с болельщиками", - сказал Хонда.

В московском ЦСКА Хонда играл под руководством Слуцкого, в составе армейцев он стал чемпионом России (2013), двукратным обладателем Кубка России (2011, 2013), обладателем Суперкубка России (2013). Вместе с итальянским "Миланом" игрок стал победителем Суперкубка Италии (2016), также он выступал за японский клуб "Нагоя Грампус", голландский "Венло" и мексиканскую "Пачуку". В составе сборной Японии Хонда провел 98 матчей (восьмой показатель в истории сборной), в которых отличился 37 раз (четвертый показатель в истории национальной команды) и стал победителем Кубка Азии (2011).

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в январе в тренерский штаб специалиста вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие.

Теги
Футбол в Нидерландах
Реклама на ТАСС
Сборные по хоккею
"Газпром Арена" примет два хоккейных матча в декабре
Встречи пройдут с участием сборной России и СКА
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС