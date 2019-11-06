Бывший футболист ЦСКА Хонда подписал контракт с "Витессом" Слуцкого

ТАСС, 6 ноября. Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной Японии Кейсукэ Хонда заключил соглашение с голландским клубом "Витесс", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Витесса".

33-летний полузащитник заключил контракт с "Витессом" на правах свободного агента до конца сезона. Предыдущим клубом Хонды был австралийский "Мельбурн Виктори", который он покинул в мае 2019 года.

"Когда-то давно я играл в футбол в Нидерландах. Надеюсь, футбольные фанаты в этой стране до сих пор помнят меня, во всяком случае, я сделаю все, чтобы произвести впечатление на поле. Я хочу быть важным для команды и с нетерпением жду игры на стадионе с болельщиками", - сказал Хонда.

В московском ЦСКА Хонда играл под руководством Слуцкого, в составе армейцев он стал чемпионом России (2013), двукратным обладателем Кубка России (2011, 2013), обладателем Суперкубка России (2013). Вместе с итальянским "Миланом" игрок стал победителем Суперкубка Италии (2016), также он выступал за японский клуб "Нагоя Грампус", голландский "Венло" и мексиканскую "Пачуку". В составе сборной Японии Хонда провел 98 матчей (восьмой показатель в истории сборной), в которых отличился 37 раз (четвертый показатель в истории национальной команды) и стал победителем Кубка Азии (2011).

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в январе в тренерский штаб специалиста вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие.